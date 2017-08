La Moncloa veu el Procés "sense calendari" però avisa que té "tots els escenaris previstos"

Mariano Rajoy estava preparat perquè la mesa del Parlament admetés a tràmit aquest dijous la reforma del reglament de la cambra, fent cas omís de la suspensió dictada pel Tribunal Constitucional (TC). En gran part per això -tot i que l'explicació oficial era que era per respondre a la vaga de vigilants del Prat- havia convocat el seu gabinet a un consell de ministres extraordinari per respondre amb rapidesa a qualsevol eventualitat en la tornada de les vacances de la cambra catalana.

La decisió de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, d'ajornar la tramitació de la norma va provocar que el portaveu de l'executiu, Íñigo Méndez de Vigo, es referís al Procés com "la secessió sense", perquè es fa "sense cens, urnes, pressupost, suport internacional, i avui, també, sense calendari", tot i que el Govern assegura que ja té cens i urnes.

Després que ahir el portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, descartés l'aplicació de l'article 155 de la Constitució per suspendre l'autonomia, Méndez de Vigo ha afirmat que el govern espanyol "té previstos tots els escenaris i totes les vies d'actuació recollides a l'ordenament jurídic": "Ho hem dit amb tota claredat: en el moment en què es tramiti una llei del referèndum que és il·legal, el govern ho impugnarà i serà el TC el que decideixi. Que el govern ho impugnarà cal tenir-ne absoluta certesa".

El portaveu de l'executiu, però, no ha volgut detallar si entre aquests plans hi ha l'aplicació del delicte de sedició als governants catalans, com va insinuar Hernando, ni si això permetria l'activació de l'estat d'excepció. Tampoc ha aclarit si demanaran al TC que s'inhabiliti Forcadell en cas que acabi tramitant la reforma del reglament.

Resposta al PSOE

Méndez de Vigo també ha respost a les crítiques del PSOE per la falta de diàleg amb la Generalitat, i ha dit que l'executiu "té les portes obertes" per al diàleg, però "l'altra part ha de voler, i constatem que no ho vol". També ha demanat als socialistes que "es posin a treballar seriosament" i "conjuntament" perquè és important que "els partits que estem al costat de la Constitució actuem junts", però no amb una reforma constitucional "en abstracte" que "no porta a res".