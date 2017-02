Cospedal seguirà sent número dos de Rajoy al PP, amb Maillo de coordinador general

María Dolores de Cospedal continuarà com a número dos del PP, després que Mariano Rajoy l'hagi nomenat aquest dissabte de nou secretària general del partit. Tot i així, el president del partit ha enfortit també la figura del número tres, Fernando Martínez Maillo, que passa a ser coordinador general. L'estructura del comitè de direcció del PP és bàsicament la mateixa que hi havia, amb aquesta petita modificació. "Són els que hi havia. No els he canviat perquè ho han fet bé i en aquesta vida es canvia el que no funciona", ha asseverat Rajoy, fidel al seu estil.

Així, Pablo Casado continua com a vicesecretari de Comunicació, Andrea Levy d'estudis i programes, Javier Maroto, com a vicesecretari sectorial, Javier Arenas, d'autonomies. Es completa el comitè de direcció amb els tres portaveus parlamentaris (Congrés, Senat i Eurocambra).

El líder popular també ha nomenat la trentena de membres que tria del comitè executiu nacional, amb José Luis Ayllón i Jorge Fernández Díaz entre els representants catalans, i amb algunes baixes, que Rajoy ha justificat perquè calia "que tothom se sentís representat".

El president del PP, que liderava l'única candidatura que s'ha presentat en aquest congrés, ha fet pública la llista del seu equip després de reunir-se amb Cospedal. La composició de l'executiva del PP no ha estat comunicada als integrants fins avui mateix, i Rajoy ha pres la decisió final després de veure com es conformava un petit sector crític, que va estar a punt de fer triomfar una esmena que pretenia barrar el pas a Cospedal de la secretaria general endurint la incompatibilitat de càrrecs.

La polèmica, de fet, s'ha saldat amb la dimissió de dos membres de la junta directiva regional de Castella-la Manxa, que denunciaven una "tupinada" en la votació de l'esmena.