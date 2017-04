Cs prepara una campanya per difondre la seva política econòmica i parlar "dels problemes reals dels catalans"

Ciutadans prepara un cicle de conferències, reunions i trobades per difondre la seva política econòmica a Catalunya a partir del mes de maig. L'objectiu és parlar dels "problemes reals dels catalans" i explicar com Catalunya pot ser "més competitiva", ha defensat el secretari de Comunicació del partit, Fernando De Páramo. A la campanya, està previst que s'hi impliqui tot l'equip econòmic de Cs i que tingui com a cares visibles el diputat al Congrés Toni Roldán, el responsable de l'àrea econòmica de la formació Luis Garicano o la mateixa líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas.

De Páramo ha defensat que han engegat aquesta campanya perquè "el Govern no parlar dels problemes reals" dels ciutadans i ha negat rotundament que els actes tinguin per objectiu fer una campanya pel 'no' al referèndum, perquè està convençut que no es farà. Amb tot, el cert és que les conferències i reunions que organitzarà Cs es posaran en marxa amb tota probabilitat la setmana que ve, dies abans que comenci la campanya unitària pel 'sí' al referèndum, prevista per a mitjans de maig, i just la mateixa setmana que s'iniciarà la campanya a peu de carrer del PP, en la qual els populars volen aglutinar tots els catalans que no són independentistes.

A part de conferències per difondre les propostes econòmiques de Cs a tot el territori català, la formació també preveu reunir-se amb agents econòmics del país. La campanya girarà al voltant de cinc eixos: la recuperació de la classe mitjana, la modernització de l'economia, destacar les pimes, desgranar quines són les infraestructures fonamentals per tenir una Catalunya "connectada" i també explicar les oportunitats per "portar talent i inversions" al territori. "Mentre alguns ens volen desconnectar d'Espanya i d'Europa, nosaltres volem connectar-nos", ha conclòs De Páramo.

Crítiques a la difusió del Procés al món

En les crítiques a la inacció que, segons De Páramo, té el Govern a l'hora de resoldre els problemes "reals" dels catalans, hi ha afegit la crítica als viatges que l'expresident Artur Mas té previst fer per difondre explicar el Procés a ciutats com Brussel·les, París i Ginebra. En aquest sentit, el secretari de Comunicació i també portaveu adjunt de la formació al Parlament, ha reiterat la bateria de preguntes que Cs ha entrat a la cambra perquè l'executiu català doni explicacions sobre aquest tema. "Aquests viatges els paguem tots els catalans", ha criticat De Páramo. Per això, Cs vol saber "amb qui es reunirà i quant costen".