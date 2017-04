Cs convoca primàries pel 26 i 27 de maig per triar el candidat a la presidència de la Generalitat

Cs convoca pel cap de setmana del 26 i 27 de maig eleccions primàries per triar la persona que serà candidata a presidir la Generalitat en unes properes eleccions a Catalunya. Ho ha anunciat aquest dilluns el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, en roda de premsa a Madrid. "La legislatura està completament esgotada", ha dit, i per això, el partit ha decidit convocar aquest mes de maig el procés de primàries per preparar unes hipotètiques eleccions autonòmiques a Catalunya.

Tot i que Villegas ha assegurat que no saben quan aquest Govern "sense nord" convocarà les eleccions, volen estar "preparats per acabar amb el separatisme" i posar fi a un "moment de màxima inestabilitat" pels partits sobiranistes i els seus "conflictes interns". L'actual líder de la formació, Inés Arrimadas, és qui es postula per repetir com a candidata a unes futures eleccions catalanes, tal com han expressat obertament en diverses ocasions dirigents del partit com el mateix líder de la formació, Albert Rivera, o el secretari de Comunicació de Cs a Catalunya, Fernando De Páramo.