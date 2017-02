C’s rebaixa al PP les normes anticorrupció

La vara de mesurar de Ciutadans amb la corrupció no és igual amb el PP que amb el PSOE. Albert Rivera es va fer fort per condicionar el seu suport a la investidura de Susana Díaz a Andalusia a la renúncia dels expresidents José Antonio Griñán i Manuel Chaves als seus escons; però no va demanar el mateix a Mariano Rajoy per a Rita Barberá quan van firmar el pacte d’investidura a l’estiu. Ara la formació taronja ha decidit tornar a rebaixar la pressió sobre els populars després de la imputació del president de Múrcia aquesta setmana, Pedro Antonio Sánchez. Descarta forçar una moció de censura -que beneficiaria els socialistes i Podem per controlar la comunitat- i ha donat temps a Sánchez fins dijous per decidir si fa un pas enrere. Serà llavors quan es reuniran amb el president de Múrcia per negociar la seva dimissió i buscar un candidat alternatiu dins del PP. Però tot apunta que Ciutadans li donarà un temps de gràcia fins que declari dilluns vinent pel cas Auditori, en què està sent investigat per presumptes delictes de prevaricació, falsedat documental i malversació de diners públics.

La imputació ha obert la caixa de Pandora sobre els límits dels pactes d’investidura de Ciutadans amb el PP. Un debat jurídic, polític i fins i tot semàntic. Mentre que la majoria de pactes estableixen que la dimissió sigui immediata en el moment d’una “imputació formal”, el de Múrcia parla tan sols de dimissió quan un polític és “imputat”. Els populars asseguren que la seva vara de mesurar és l’obertura de judici oral, mentre que Rivera argumenta el contrari, tot i que ha decidit graduar la pressió i evitar l’amenaça pública i els ultimàtums.

C’s manté segons la comunitat una geometria variable amb el partit de Rajoy pel que fa a la corrupció, a la qual ha hagut de fer front en tots els governs autonòmics a què dona suport des del 2015. Si bé a la Comunitat de Madrid les dimissions han arribat de la mà de Cristina Cifuentes abans que Rivera hagués de reclamar-la, a Castella i Lleó el partit taronja ha decidit fer els ulls grossos. Va deixar passar la imputació de diversos membres de la conselleria d’Economia perquè es tractava de diferents presumptes delictes d’abans que es firmés el pacte d’investidura.

Judici oral o imputació formal?

El pacte d’investidura amb Rajoy també s’està incomplint. Sobre la taula hi havia la creació d’una comissió d’investigació sobre els comptes del PP, però de moment s’ha quedat en la creació d’una subcomissió per lluitar contra la corrupció. A més, per molt que Ciutadans volgués impulsar la comissió d’investigació ara s’hauria de retardar fins a la tardor perquè n’hi ha dues més en espera: la d’Interior sobre la gestió de l’exministre Jorge Fernández Díaz i les de les caixes.

L’altra rebaixa és l’impuls de la llei integral contra la corrupció, que ja ha passat el primer tràmit parlamentari i que permetria que el president de Múrcia seguís governant igualment. Si en la majoria de pactes d’investidura s’estableix la dimissió quan s’efectua la “imputació formal”, en aquesta norma s’estipula “la inhabilitació o suspensió del càrrec públic des que sigui ferma la resolució que acordi l’obertura de judici oral o processament”. És a dir, es doblega a les condicions del PP.