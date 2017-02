EN DIRECTE: Junqueras respon pel cas Santi Vidal al Parlament

[Si veus aquest contingut amb una aplicació en dispositiu mòbil, clica aquí per veure la retransmissió en directe]

El vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, compareix des de les 10 del matí a la comissió d'Afers Institucionals del Parlament, per respondre les preguntes de l'oposició sobre el cas Santi Vidal. La compareixença la fa a petició pròpia en nom del Govern, tot i que l'oposició reclama que també s'expliquin en seu parlamentària els consellers de Justícia, Carles Mundó, de Governació, Meritxell Borràs, de Presidència, Neus Munté, d'Interior, Jordi Jané i d'Afers Exteriors, Raül Romeva. Totes aquestes compareixences, així com la de l'exsenador d'ERC Santi Vidal han estat rebutjades per part de JxSí i la CUP abans de la intervenció de Junqueras.

PSC, PP i C's ja han advertit que, si no queden satisfets per les explicacions de Junqueras impulsaran una comissió d'investigació per esclarir si les afirmacions de Vidal eren certes.

La compareixença del vicepresident s'estructura en dues parts diferenciades. En la primera, Junqueras ha explicat quina és l'activitat de la conselleria que encapçala i ha situat la transparència i el "diàleg sincer" amb l'Estat i la UE com dues de les principals prioritats. Des de l'oposició han posat en dubte els dos compromisos i li han criticat la manca de concreció, per exemple, pel que fa a qüestions fiscals.

"Té previst el Govern mecanismes de finançament del deute public a través dels mercats diferents als del FLA?, li ha preguntat el portaveu de CSQP, Joan Coscubiela. Té càlculs de quants diners costaria tenir les pensions mínimes en 1.000 euros al mes en cas d'independència? Té acords avançats per obtenir 200.000 milions d'euros de fons d'inversió per finançar la independència tal com deia Santi Vidal?, ha afegit. El cas Vidal ocuparà, però, la segona part de la compareixença, a partir de les 12 del matí aproximadament.

La CUP també ha estat crítica amb Junqueras en el primer bloc, especialment per la "renúncia" del Govern a apujar els impostos a la classe alta. El diputat Carles Riera ha acabat la seva intervenció expressant la preocupació del seu grup per la predisposició de la Generalitat a negociar una millora del finançament autonòmic de forma bilateral, tal com va expressar Junqueras per carta al ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro.

" Veiem amb inquietud les propostes de negociació bilateral amb l'Estat pel que fa al finançament. Creiem que no es correspon amb l'escenari en el que ens trobem", ha assenyalat. Riera també ha lamentat que l'executiu continuï acceptant la legitimitat del TC i continuï presentant recursos contra el govern espanyol i ha demanat al vicepresident que remarqui el compromís de la Generalitat a desobeir el marc legal espanyol per impulsar la República Catalana. El diputat anticapitalista també ha reclamat a Junqueras que detalli si l'executiu podria renunciar al dret a decidir dels catalans en el marc d'aquesta negociació bilateral.