Dastis: "Ni un sol país reconeixerà una hipotètica independència de Catalunya"

El ministre d'Afers Exteriors i Cooperació, Alfonso Dastis, ha assegurat aquest dijous que "no es complirà la hipòtesi" que Catalunya sigui independent perquè "ni un sol país reconeixerà una hipotètica Catalunya independent". Dastis ha respost així en una entrevista a Onda Cero després de ser preguntat per les declaracions del conseller d'Afers Exteriors de la Generalitat, Raül Romeva, que ha afirmat que 11 països de la Unió Europea podrien reconèixer la República catalana a el dia següent de la seva aprovació.

" No li dono crèdit. Primer no es complirà la hipòtesi a Catalunya, no serà independent, però pel que he pogut temptejar en els meus anys a Brussel·les no hi ha un sol país que tinguin intenció de reconèixer una hipotètica Catalunya independent", ha asseverat.

Preguntat sobre què està fent el govern espanyol per saber si la Mossad està formant als Mossos d'Esquadra i si hi ha fons d'inversió radicats a Israel que podrien servir d'ajuda per a la Generalitat, Dastis ha dit no tenir-ne cap notícia. " Sóc bastant escèptic", ha reblat.

Les paraules del ministre arriben després que l'exsenador d'ERC Santi Vidal suggerís en un cicle de xerrades sobre la independència que la policia catalana estava rebent formació de contraespionatge en un "estat estranger no europeu".