Madrid carrega contra l'acte del Govern a l'Eurocambra: "Afrontarem qualsevol intent de justificar el que no és justificable"

El govern espanyol no es quedarà de braços plegats davant l'acte que faran conjuntament el proper 24 de gener a Brussel·les el president de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, i el conseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva, per explicar el referèndum sobre la independència de Catalunya.

El ministre d'Exteriors, Alfonso Dastis, ha assegurat aquest dilluns que el govern espanyol "afrontarà qualsevol intent de justificar una cosa que des del punt de vista jurídic no és justificable". Segons el titular d'Exteriors, l'executiu de Rajoy explicarà per part seva "quin és l'ordre jurídic a Espanya i quina és la situació". Tot i aquestes declaracions, Dastis no ha concretat cap acció.

Puigdemont, Junqueras i Romeva tenen previst celebrar una conferència al Parlament Europeu per fer pedagogia de la consulta i poder explicar els seus arguments tant als eurodiputats europeus com a la premsa internacional. Els tres dirigents denunciaran també l'actitud del govern espanyol, que es nega a negociar el referèndum.