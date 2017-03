Osàcar nega el finançament irregular de CDC a través del Palau

Si veus aquest contingut des d'un dispositiu mòbil, clica aquí.

Assenyalat per les confessions de l'expresident del Palau de la Música Fèlix Millet, el seu número dos Jordi Montull i la seva filla, Gemma Montull, ha arribat el torn de declarar per a l'extresorer de CDC Daniel Osàcar. Els altres tres acusats l'havien responsabilitzat de la gestió del presumpte finançament irregular de CDC mitjançant comissions a Ferrovial vehiculades a través del Palau de la Música, un extrem que ell ha negat: "S'ha mentit i molt".

Osàcar ha començat la seva intervenció demanant excuses perquè tot i que la seva intenció inicial era respondre a totes les parts, el seu cardiòleg li va recomanar que no ho fes. Per això, l'extresorer de CDC només ha respost al fiscal Emilio Sánchez Ulled i les del seua advocat defensor. Ha estat precisament a preguntes del fiscal quan Osàcar ha acusat de "mentir" la resta d'acusats que ja han declarat.

540x306 L'extresorer de CDC, Daniel Osàcar, arribant a la Ciutat de la Justícia / CÈLIA ATSET L'extresorer de CDC, Daniel Osàcar, arribant a la Ciutat de la Justícia / CÈLIA ATSET

Ni pagaments en efectiu ni factures falses

Osàcar ha explicat que Jordi Montull era l'única persona del Palau amb qui tenia tracte, ja que no tenia relació ni amb Fèlix Millet ni amb Gemma Montull. Segons el seu relat, ell es reunia amb Montull quan aquest el trucava per dir-li que els convenis ja estaven preparats i signats. A més, l'extresorer de CDC ha assegurat que sempre es pagava amb un xec nominatiu i mai amb "diners en efectiu" perquè això era il·legal.

Preguntat s'obre si les donacions de Ferrovial al Palau eren a canvi d'obra pública, ha defensat que no en sap "ni mitja paraula" d'obra pública i que no era conscient de quines adjudicacions anaven a parar aquesta companyia. Fins i tot ha assegurat que mai a la vida s'ha reunit amb representants de Ferrovial. De fet, Osàcar ha arribat a dir que no coneixia els dirigents de Ferrovial que també estan acusats: "Els he conegut aquests dies aquí. Ni els coneixia, ni havia parlat mai amb ells abans".

L'extresorer de CDC ha negat també que CDC fes factures falses perquè el Palau pagués actuacions pel partit. "I què més? CDC totes les factures que rep per feines que es fan a CDC les ha pagat totes".

Convenis per difondre la música catalana als pobles

Osàcar ha defensat també que els convenis amb el Palau de la Música "eren perfectament legals", i ha defensat que amb els diners rebuts la Fundació Catdem es dedicava a "influir" sobre els ajuntaments perquè a les festes majors "no posessin només música andalusa o moderna", sinó que oferissin "un ball de sardanes, una coral o un esbart". Tanmateix, no ha sabut explicar perquè no s'ha trobat documentació a la fundació sobre aquestes actuacions.

Tant ahir en les primeres declaracions del judici com aquest dijous en la intervenció de Jordi Montull, s'ha situat Osàcar com el principal contacte del Palau de la Música a CDC per gestionar com s'havien de fer les donacions de Ferrovial i com aquestes -després que Millet i Montull se'n quedessin un 1,5%- havien d'arribar al partit a canvi d'obra pública. Unes comissions que, segons Montull, primer eren del 3% i que després van pujar fins al 4% "perquè Convergència volia més diners".

Sense remuneració de CDC

Osàcar ha explicat que quan el 2005 va morir Carles Torrent -l'anterior tresorer- Germà Gordó -aleshores gerent de CDC- el va anar a buscar per demanar-li que accedís a ser el nou tresorer. Tot i que, ha dit, en un primer moment s'hi va negar, després va accedir a exercir aquesta responsabilitat per la qual, ha explicat, mai va rebre remuneració de CDC. Segons ha dit, la seva actitud va ser sempre "de servei al país".