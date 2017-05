Després d’intentar canviar els fiscals, ara li toca al jutge

Després d’intentar canviar sense èxit els fiscals de l’operació Lezo, ara li ha arribat el torn al jutge Eloy Velasco, instructor de la causa. El Consell General del Poder Judicial (CPGJ) ha decidit admetre una denúncia contra el jutge i obrir un expedient per investigar si Velasco va sol·licitar a l’expresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio González, l’encàrrec de treballs per a la seva dona, l’advocada Beatriz Saura. El denunciat és l’advocat José Luis Mazón, de l’organització Contrapoder.

El 18 d’abril passat, un dia abans de la detenció de González, el fiscal en cap d’Anticorrupció, Manuel Moix, va signar un decret pel qual substituïa en l’operatiu els dos fiscals del cas, Carlos Yáñez i Carmen García. Moix, que no se’n va sortir, va mentir quan va negar públicament que tingués el propòsit de canviar els fiscals i va apuntar que en realitat Yáñez volia tornar a la seva plaça de Granada. La Cadena SER va revelar ahir el decret firmat per Moix, que prova la seva voluntat de substituir-los.

Moix va prendre aquesta decisió després que Yáñez i García forcessin la convocatòria d’una junta de fiscals. La junta va suposar un revés per a Moix, que s’oposava a la detenció de González. L’expresident madrileny va ser detingut el 19 d’abril, i, segons va revelar OK Diario, dos dies després Manuel Marchena, president de la sala segona del Tribunal Suprem, va trucar al jutge Velasco per comentar-li que en les converses gravades del cas González s’apuntava que el jutge estava contaminat per la feina de la seva dona. La referència de l’exdirigent empresonat al jutge i a la contractació de l’esposa, que es pot sentir en la gravació incorporada al sumari secret, ha donat peu a la denúncia de l’advocat deContrapoderdavant el promotor de l’Acció Disciplinària del CGPJ, que va obrir diligències informatives el 4 de maig.

El paper del jutge Marchena

Segons Marchena, ell només volia advertir a Velasco que la premsa ja tenia notícia d’aquella conversa i que això li podia portar problemes. Altres fonts consultades han assenyalat a l’ARA que Velasco va interpretar la trucada com una insinuació subtil perquè s’apartés del cas. No obstant, Velasco no ha aportat cap denúncia.

¿Va ser simplement una advertència d’un company a un altre? Es dona la circumstància que Velasco opta a una plaça a la sala del Suprem que presideix Marchena. El jutge ha sol·licitat incorporar-se a la sala d’apel·lacions de l’Audiència Nacional, però si això li falla podria tornar a optar al Suprem, on hi haurà tres places en concurs.

El nom de Marchena ha aparegut en les converses gravades. La seva trucada al jutge Velasco és considerada per fonts jurídiques una ingerència d’un tribunal, el Suprem, en un altre, l’Audiència Nacional.

Manuel Marchena és una persona clau per entendre les polèmiques que han envoltat la nova cúpula del poder judicial, perquè els nomenaments porten la seva firma: ell ha influït en el ministre Rafael Catalá i en la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, per deixar sense efecte el nomenament de Consuelo Madrigal com a fiscal general de l’Estat i posar en aquest càrrec José Manuel Maza, i a Moix al capdavant d’Anticorrupció.