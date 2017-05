"Això ja hauria d'estar resolt": el Congrés reclama exhumar Franco del Valle de los Caídos

Pas inèdit del Congrés del Diputats. El ple ha debatut per primera vegada en democràcia exhumar Francisco Franco del Valle de los Caídos. Està previst que la proposició no de llei, a proposta del PSOE, s'aprovi amb el suport de tots els partits menys el PP i amb el dubte d'Esquerra, que reclama una resposta més ambiciosa. El clam, però, no serà d'obligat compliment per al govern de Mariano Rajoy, que malda per intentar justificar que les restes del dictador continuïn presidint la basílica construïda per presos republicans. "El govern espanyol i Mariano Rajoy tenen el deure democràtic de canviar d'actitud perquè les ferides del passat només es curen amb més veritat", ha dit el diputat socialista Gregorio Cámara, que només presentar la iniciativa davant la cambra. Més contundent ha estat Compromís, dirigint-se al PP. "Si Franco aixequés avui el cap estaria content de vosaltres", ha dit la diputada valenciana Marta Sorlí.

El PP ja ha deixat clar el seu no -la votació no serà fins dijous-. Ho ha defensat de forma irada l'expresidenta del PP català, Alícia Sánchez Camacho, acusant el PSOE de trencar el "consens constitucional" de la Transició en presentar una iniciativa que "només busca titulars". "Pel que fa el Valle de los Caídos, tot el que s'hagi de fer per exhumar Franco o Primo de Rivera les recomanacions dels experts parlaven d'un ampli consens", ha afegit. El portaveu d'ERC, Joan Tardà, només ha tingut atacs per als socialistes també, així com el d'En Comú Podem, Xavier Domènech, que s'ha concentrat en les limitacions de la llei.

"Això és un monument al cinisme polític", ha dit Tardà retraient als socialistes que fa deus anys, quan es va aprovar la llei de memòria històrica, tant ells com IU ja van reclamar que l'exhumació s'inclogués en la norma. L'anècdota del debat ha vingut des de Ciutadans, quan el seu secretari general, José Manuel Villegas, ha tingut un lapsus i ha assegurat que votarien en contra de la iniciativa. Ràpidament s'ha esmenat, però ha aprofitat la intervenció per penjar-se la medalla de condemnar tots els règims totalitaris, no com Podem amb Veneçuela. Amb tot, ha assegurat que Franco ja no hauria de ser al Valle de los Caídos: "Això ja hauria d'estar resolt".

Reactivar la llei de memòria històrica

La iniciativa del PSOE proposa l'ampliació de la llei de Memòria Històrica del govern de Zapatero perquè, a més de retirar les restes de Franco, també es moguin de lloc les del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, situades davant l'altar major, així com acabar amb qualsevol tipus de subvenció o ajuda pública a entitats que exaltin el franquisme, crear una Comissió de la Veritat -com recomana l'ONU per determinar la veritat sobre les violacions de drets humans durant la Guerra civil i la Dicatura, sobretot les desaparicions forçoses-, ressuscitar l' Oficina de les Víctimes de la llei de memòria històrica per crear un banc d'ADN i suport legal, institucional i financer a les famílies que reclamen exhumacions i finalment estudiar la nul·litat de les condemnes polítiques dels tribunals franquistes.

Està previst que el PP es quedi sol en la defensa del no a la iniciativa. Fa dos mesos, la Comissió Constitucional del Congrés ja va aprovar exactament el mateix text del PSOE amb el suport d'Units Podem, Ciutadans, Esquerra, el PNB i Bildu. Llavors els populars van al·legar que la llei ja es compleix. Però el que reclamen ara els socialistes és ampliar justament la llei de memòria històrica, sense cap mena de pressupost des que Rajoy va arribar a la Moncloa.

La llei de memòria històrica, en via morta

La norma de Zapatero complirà aquest desembre deu anys sense haver aconseguit el seu principal propòsit, obrir totes les fosses del franquisme. De fet, la llei se situa en via morta i, segons dades de l'estiu del 2016, en 41 anys de democràcia només s'han exhumat 21 fosses de la guerra. Ara els socialistes recuperen una de les mesures que els van quedar pendents durant la seva última legislatura a la Moncloa: l' informe de la comissió d'experts que recomanava exhumar Franco del Valle de los Caídos i posar Primo de Rivera en un lloc menys preeminent del monument.

L'informe es va lliurar al llavors ministre de Presidència Ramon Jáuregui a les acaballes del mandat de Zapatero el 2011. Recomana "resignificar la funció del Valle de los Caídos perquè deixi de ser un lloc de memòria franquista i nacional-catòlica" i convertir-lo en un "espai per a la cultura de la reconciliació, la memòria col·lectiva democràtica i la dignificació i reconeixement de les víctimes de la dictadura". Per això veia imprescindible exhumar Franco i treure d'un lloc tan significatiu com l'altar major Primo de Rivera.

Un forat de 2,3 milions en tres anys

El Valle de los Caídos és propietat de Patrimoni Nacional, que depèn del ministeri de Presidència, controlat per la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría. Els tres últims exercicis el monument no ha tingut ni una gota del pressupost. Rajoy s'ha volgut estalviar la polèmica del 2013, quan va destinar un quart de milió a obres de manteniment després d'haver acabat amb els fons per a la llei de memòria històrica. Ara bé, això no vol dir que s'hi destinin diners de tots els contribuents.

El govern espanyol ha revelat recentment, a instàncies d'una petició del PSOE, que el Valle de los Caídos ha generat un forat al dèficit públic de fins a 2,3 milions d'euros en només tres exercicis. Segons els comptes de l'executiu, entre els exercicis 2014 i 2016 va ingressar en concepte d'entrades fins a 3,8 milions d'euros -no està clar si en aquest capítol també entren les donacions-, mentre que va generar fins a 6,3 milions d'euros en despeses. A més, la comptabilitat de la Fundació del Valle de la Santa Cruz de los Caídos, que manté el monument, no apareix al Portal de Transparència del govern espanyol malgrat ho dicta la llei.

540x306 Missa al Valle de los Caídos per la mort de Franco amb el marquès de Villaverde, Carmen Martínez-Bordiú, Alfonso de Borbón, Fernando Fuertes de Villavicencio, Ramón Serrano Suñer i el rei Joan Carles i la reina Sofia. / EFE Missa al Valle de los Caídos per la mort de Franco amb el marquès de Villaverde, Carmen Martínez-Bordiú, Alfonso de Borbón, Fernando Fuertes de Villavicencio, Ramón Serrano Suñer i el rei Joan Carles i la reina Sofia. / EFE

Els impediments per exhumar les restes

Sigui com sigui, si finalment s'aixequés el veto del govern del PP a exhumar les restes de Franco -seria possible si es fes una proposició de llei des del Congrés, d'obligat compliment per al poder executiu- o bé finalment Mariano Rajoy acceptés el clam del poder legislatiu, caldria superar un últim impediment per retirar el cadàver. Malgrat el Valle de los Caídos és propietat de l'Estat, la basílica ho és de l'Església. I la llei de Memòria Història especifica que és un lloc de culta "inviolable". Això vol dir que cal demanar l'abat de la comunitat benedictina del Valle o per extensió al Papa Francesc perquè es pugui desenterrar el cos del dictador. La norma, però, xoca amb el Codi de Dret Canònica del 1983, que estableix que només els religiosos -Papes, cardenals o bisbes- poden enterrar-se en un lloc de culta.

La família del dictador al·lega que Franco volia ser enterrat en el panteó familiar del Pardo i que va ser l'últim govern franquista qui el va portar al Valle de los Caídos. Ara la Fundació Francisco Franco responsabilitza el Joan Carles I de l'enterrament del dictador i amenaça de denunciar que els parlamentaris que aprovin l'exhumació.