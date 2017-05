Diverses empreses fabricants d'urnes no tenen "cap por" i optaran a fer-ne per al referèndum

Les companyies que es dediquen a la fabricació d'urnes no s'espanten i ja n'hi ha com a mínim quatre disposades a presentar-se a l'acord marc d'homologació per a la compra d'urnes publicat pel DOGC aquest dimarts, valorat en 184.000 euros. Les quatre companyies del sector amb seu a Catalunya han manifestat que no tenen "cap por" a patir represàlies judicials, malgrat que la Fiscalia General de l'Estat té previst presentar una querella quan la Generalitat liciti la compra de les urnes, segons recull l'ACN.

Per la seva part, altres companyies valoraran el cas amb els seus advocats abans de decidir si s'hi presenten, com és el cas de la madrilenya Jmg Metacrilato o l'aragonesa Metacrilatos Zaragoza, SL, que desconeixia l'acord marc publicat per la Generalitat per a la compra d'urnes. El responsable, Jesús Martín, sostè que si els ha de portar conseqüències no ho farien, perquè "per buscar-nos problemes no seria convenient".

"En el cas que tinguéssim la gran sort de poder fer aquesta comanda no tenim cap por perquè nosaltres ens dediquem a fabricar per a qualsevol client, ja sigui una empresa privada o una administració". Així de convençut es mostra Andreu Marquès, de la companyia barcelonina Plàstic Express, que assegura que una urna de metacrilat pot costar entre 23 i 25 euros.

Des de Cabrera de Mar, l'administradora de Manipulados Santiga, Mariangels Ortega, es pregunta per què s'hauria de negar a fer una feina encara que sigui pel referèndum. "Quines represàlies poden posar a una empresa? Nosaltres fem una feina que ens demana la Generalitat, com la podem fer per un Ajuntament. Que és pel referèndum? Sí, però no entenc per què ens hauríem de negar a fer una feina".

Una altra de les empreses que ara es postula per fer les urnes i que també ho va fer el 9-N és Complas Barcelona. El seu responsable, Miquel Sánchez, també assegura: "Jo no tinc cap por de fer una feina que em demana una empresa o la Generalitat, igual que si em truca la Generalitat Valenciana o el govern de Castella-la Manxa". Admet que abans de presentar-se al concurs farà que els seus advocats revisin el cas, però "si tot és legal estem encantats de fer una feina per la Generalitat, pel Barça o per qui sigui".

"Fins a dia d'avui no és il·legal fer urnes de metacrilat", sosté el gerent de Disnou, Sergi Maled. El responsable d'aquesta companyia de Castellar del Vallès assegura que no té por, però admet també que abans de fer l'oferta final s'assessorarà jurídicament. Disnou, que ja ha fet diversos encàrrecs per a la Generalitat com per exemple faristols, explica que estan estudiant les condicions de l'acord marc d'homologació perquè tenen "tota la intenció" d'acabar fent les urnes perquè els sembla un bon negoci. "Aquí no hi ha mirada política", afegeix.

Les empreses disposen de dues setmanes per presentar les seves ofertes a la seu del Departament de Governació i els criteris d'adjudicació es basaran en el preu. Es calcula que es necessiten unes 8.000 urnes per fer el referèndum, a més d'un segon lot per valor de 16.000 euros per a urnes de cartró.