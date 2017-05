Dos dels quatre candidats a les primàries de Ciutadans es posicionen a favor d'un referèndum pactat amb l'Estat

Aquest dimecres ha començat el període de votacions de les primàries de Ciutadans per escollir el candidat del partit a la presidència de la Generalitat. La clara favorita és l'actual líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, que en la seva carta de presentació com a candidata no se surt del guió i continua defensant que "no permetrà" separar els catalans de la resta de l'Estat. Qui s'ha sortit d'aquest discurs oficial del partit són dos dels tres candidats que s'han presentat a les primàries. Són Daniel Granados, de l'agrupació local de Terrassa, i Jordi González, de l'Eixample. Tots dos es posicionen a favor d'un referèndum pactat amb l'Estat.

540x306 Daniel Granados, un dels quatre candidats a les primàries de Cs / CIUTADANS Daniel Granados, un dels quatre candidats a les primàries de Cs / CIUTADANS

"Que hi hagi referèndum no vol dir que hi hagi independència", diu Granados a l'ARA, qui defensa que s'hauria de poder decidir "sobre tot". El candidat de Terrassa justifica la seva posició argumentant que si hi ha un 80% de la població que està a favor d'un referèndum pactat amb l'Estat "s'hauria de respectar" aquesta voluntat. González, per la seva banda, no veu cap problema a tirar endavant el referèndum si és "legal", perquè considera que és un "dret" que tenen totes les comunitats autònomes i "cap dins la Constitució". De totes maneres, no creu que pugui arribar a prosperar perquè depèn de la voluntat del govern espanyol.

La creueta que Granados marcaria en un referèndum seria la del 'no', tot i que defensa que un Estat federal seria "el més eficient" i no veu malament l'opció federalista que defensa el PSOE. Granados, de fet, creu que falta informació perquè la gent decideixi la seva posició ja que considera que ara ho fan més "des del cor que des del cap".

540x306 Jordi González, un dels quatre candidats a les primàries de Cs / CIUTADANS Jordi González, un dels quatre candidats a les primàries de Cs / CIUTADANS

El tercer candidat que s'ha presentat, Sergio Querol -és d'Olot però viu a França- no es vol posicionar sobre el referèndum, tot i que creu que el to que utilitza el partit per contrarestar el discurs independentista s'hauria de corregir. Considera que "a totes aquelles persones que tenen aquest fort sentiment, s'ha de respectar", perquè creu que "l'actitud d'atac continu cap a aquest gran col·lectiu de catalans, no és bo". El problema, per Querol, és la "falta de maduresa" dels líders de la formació, ja que considera que haurien de tractar amb "més tacte" el sobiranisme.

540x306 Sergio Querol, un dels quatre candidats a les primàries de Cs / CIUTADANS Sergio Querol, un dels quatre candidats a les primàries de Cs / CIUTADANS

Tots tres candidats, però, posen en un pla secundari el debat nacionalista i creuen que s'han de prioritzar, tal com sempre defensa Ciutadans, les polítiques econòmiques per augmentar el creixement econòmic. González, per exemple, aposta per aconseguir una Hisenda Catalana que s'equipari a la del País Basc. I Granados fa una proposta concreta: l’Estat hauria de funcionar com una "empresa" i hauria de donar comptes cada any, per exemple, amb què s’ha gastat els impostos de cada un dels ciutadans.