En el Dragon Khan emocional que és el procés sobiranista avui és un dia de descompressió després de la depressió provocada per l’afer Vidal. Curiosament, aquesta vegada és la CUP la que exerceix de factor moderador aportant un horitzó d’estabilitat al Govern. La incògnita, ara, és com es viurà a dins de la CUP aquests mesos de corresponsabilitat amb l’obra i les prioritats de Govern, atès que hi ha un sector crític vigorós que considera la decisió com una claudicació inacceptable. D’altra banda, el Govern ara ha de posar la directa i activar el compte enrere per a les lleis de desconnexió i el referèndum. D’aquí al juliol viurem molts ensurts, amb pujades i baixades, i cada vegada a un ritme més accelerat fins a un xoc final de conseqüències imprevisibles.