EH Bildu crida a manifestar-se aquest dissabte a favor del Procés

El suport al procés sobiranista català i a l’1-O tornarà a sortir als carrers d’Euskadi. En aquesta ocasió, de la mà en exclusiva d’EH Bildu, perquè partits com el PNB i Elkarrekin Podem s’han apartat de la defensa de la consulta acusant-la d’unilateral. En canvi, només fa uns mesos els dos partits van formar un front comú amb l’esquerra sobiranista basca en contra de la persecució penal a les formacions partidàries del Procés i per reclamar “respecte i reconeixement a la voluntat democràtica del poble català”.

La cita serà a Sant Sebastià i la manifestació començarà a les cinc de la tarda a la plaça del Buen Pastor, dues hores abans que comenci la Semana Grande donostiarra. El lema de la marxa -en català i euskera- serà Tot un poble en moviment. Amb Catalunya i la democràcia. EH Bildu ha emmarcat la mobilització en una doble clau: mostrar la “solidaritat i complicitat amb el poble català” i reclamar la “pròpia sobirania del poble basc”.

En la presentació de la convocatòria, el coordinador general d’EH Bildu, Arnaldo Otegi, va afirmar que la cita d’aquest dissabte serà una “excel·lent ocasió” per demostrar “el grau de solidaritat dels independentistes bascos amb els sobiranistes catalans”. Per a Otegi, Catalunya està “donant un exemple democràtic important a Europa reclamant l’exercici del dret d’autodeterminació per decidir si vol ser independent o no”. També va criticar l’oportunisme polític d’aquells que “han estat negant durant 40 anys l’existència de nacions a l’estat espanyol” i ara utilitzen el federalisme i la plurinacionalitat perquè “el procés independentista català ha arribat on ha arribat”.

Crida a la participació

El dirigent abertzale va llançar una crida explícita perquè “milers de persones surtin al carrer a demanar la recuperació de la democràcia”. “Que ningú decideixi per nosaltres”, va afegir, i va recordar que donar suport a la sobirania catalana és “reclamar la pròpia sobirania”. Així, Otegi va rescatar unes paraules de José Antonio Agirre, lehendakari basc durant la Segona República i líder del PNB a l’exili: “Nosaltres sempre amb Catalunya”. En l’homenatge recent a la seva figura, l’actual PNB i el mateix president Urkullu hi han passat de puntetes.