Ferran Pedret (PSC) i Fernando Sánchez (PP), primers diputats que deleguen el vot per paternitat

Dos anys després que els diputats també puguin demanar delegar el vot per paternitat en els plens del Parlament, Ferran Pedret (PSC) i Fernando Sánchez (PP) han sigut els primers a demanar-ho. Cap dels dos estarà aquest dimecres i dijous en els plens convocats per la seva recent paternitat, i han delegat el seu vot en el portaveu del seu grup parlamentari.

Sánchez és pare per tercer cop, però és el primer cop que demana delegar el vot. En un reportatge a l'ARA publicat el 31 de desembre passat, ho explicava. Quan va tenir el primer fill fa tres anys va demanar els 15 dies de paternitat, però no els hi van concedir perquè encara no estava regulat -es va fer el 2015. Amb el segon va coincidir amb les vacances d’agost i no ho va fer, “però ara la meva dona està embarassada del tercer, que naixerà a l’abril, i sí que els demanaré”, deia llavors.

Les diputades que tenen un fill durant la legislatura poden delegar el seu vot -i seguir cobrant el sou encara que assisteixin al Parlament- des de la reforma del 2006. La primera a demanar-ho va ser Dolors Camats (ICV) el 2007, i la darrera Marta Ribas, també d'ICV però ara dins el grup de CSQP, que encara està de baixa. En aquests 11 anys han sigut 15 les diputades que ho han demanat, que no són totes les que han sigut mares durant aquest temps.