La defensa de Forcadell cita Rovira com a testimoni en la causa oberta contra la mesa del Parlament pel referèndum

La defensa de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha demanat al Tribunal Superior de Justícia (TSJC) que citi com a testimoni la portaveu de Junts pel Sí, Marta Rovira, en la causa contra ella i quatre membres més de la mesa per haver permès la votació sobre el referèndum unilateral a la cambra.

Fonts judicials han explicat a l'agència Europa Press que l'advocat de la presidenta del Parlament ha sol·licitat aquest dilluns per escrit a la magistrada que instrueix la causa, Maria Eugènia Alegret, que cridi la diputada republicana com a persona que va participar, el 6 d'octubre, en la discussió d'aquestes propostes de resolució.

L'objectiu de citar a declarar com a testimonis líders polítics catalans durant la fase d’instrucció abans que el cas arribi a judici és evidenciar, com ja va avançar l'ARA, que es tracta d’un judici polític i que la sentència anirà en funció del que passi a Catalunya l'1 d'octubre, el dia que se se celebrarà el referèndum. D’aquesta manera, els implicats, amb Carme Forcadell al capdavant, faran visible que la via judicial obstrueix el debat polític per trobar una solució negociada.

Aquesta resolució de Junts Pel Sí (JxSí) i la CUP, que instava el Govern a celebrar un referèndum vinculant, va ser signada p els presidents i portaveus de JxSí, Jordi Turull i Marta Rovira; de CSQP, Lluís Rabell i Joan Coscubiela, i de la CUP, Mireia Boya i Anna Gabriel, que podrien ser els propers a ser cridats a declarar per la defensa.

La petició que Rovira comparegui davant el TSJC s'ha produit el mateix dia en què ha declarat l'últim dels cinc investigats en la causa, el diputat de CSQP, Joan Josep Nuet, que ha defensat que no és independentista però sí demòcrata i que només ha contestat les preguntes del seu advocat.