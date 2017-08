Forcadell ajorna el xoc mentre rep un nou avís del TC

La reforma del reglament del Parlament que faria possible la desconnexió exprés continua suspesa. El ple del Tribunal Constitucional va rebutjar ahir per unanimitat el recurs de súplica de la Generalitat contra la suspensió cautelar de l’article 135.2 del reglament, on es preveu que un grup parlamentari pugui demanar la tramitació d’una proposició de llei per lectura única. La decisió, avançada la setmana passada per l’ARA, es va prendre el mateix dia que la mesa de la cambra catalana reprenia la seva activitat després de la pausa estival, i el TC va aprofitar per comunicar-los la decisió en persona al matí. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, va decidir ajornar l’admissió a tràmit de la llei del referèndum -divendres va excloure aquest punt de l’ordre del dia-, ajornant així, també, el xoc de trens amb l’Estat.

El TC va desestimar el recurs de la Generalitat -que denunciava un “abús de dret” per part del govern espanyol- argumentant que el Govern va apel·lar a qüestions de fons quan, fins que no hi hagi sentència, només es podia posar en dubte el procediment pel qual l’executiu de Mariano Rajoy va impugnar la reforma del reglament. El recurs de súplica “no qüestiona la concurrència de les condicions necessàries de procedibilitat de l’acció d’inconstitucionalitat plantejada pel president del govern [espanyol], sinó que, entrant en un judici de fons que resulta prematur, addueix a raons no susceptibles de ser valorades aquí”, estableix el Constitucional, en la línia del que ja havia assenyalat l’Advocacia de l’Estat en el seu escrit d’al·legacions.

Advertència a la mesa

Poques hores abans que el TC resolgués el recurs de la Generalitat, l’alt tribunal va traslladar oficialment a la mesa del Parlament la suspensió de la reforma del reglament. Dues funcionàries del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) es van personar a mig matí a la cambra catalana i van entregar la notificació del Constitucional a tots els membres de l’òrgan que presideix Carme Forcadell. El text estableix l’obligació d’“impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir la suspensió acordada”. Les notificacions també adverteixen de “les eventuals responsabilitats, inclosa la penal”, en les quals poden incórrer els notificats si desobeeixen el TC.

En declaracions als passadissos de la cambra poc després que marxessin les funcionàries del TSJC, Forcadell va reptar el Constitucional a suspendre també el procediment de lectura única previst en altres Parlaments autonòmics i al Congrés -un fet que també es recordava en el recurs de súplica de la Generalitat-. En cas contrari, va afegir, es demostrarà que “en aquest país hi ha Parlaments de primera i de segona i es jutja les persones per les seves intencions i no pels seus fets”. La cambra també presentarà al·legacions contra la suspensió.

El Govern no es va sorprendre de la decisió del TC i el conseller de la Presidència, Jordi Turull, va acusar l’alt tribunal de “confondre” el poder polític amb el judicial. “El TC és el decorador jurídic de decisions polítiques”, va afirmar. I Lluís Corominas, president de JxSí, va dir en una entrevista a l’ACN que aprovaran la llei del referèndum de la manera que aporti “més efectivitat i garanties”. No va voler concretar la manera, tot i que va assegurar que no descarten cap via.

La mesa manté la incògnita

De moment, però, la mesa del Parlament no va debatre ahir l’admissió a tràmit de la norma que ha de donar cobertura a l’1-O. Forcadell va justificar aquest fet per la “complexitat” de la normativa, però també per la pressió judicial de l’Estat. “No es pot ser innocent, sabem la judicialització que hi ha de la política”, va defensar Forcadell. Ara la mesa podria admetre a tràmit la normativa el dia 22 o 29 d’agost -o convocar una reunió de mesa extraordinària-, per poder arribar a debatre la llei al ple del 6 i 7 de setembre-, tot i que la presidenta de la cambra catalana va explicar que encara ho està estudiant.

Junts pel Sí i la CUP van registrar la norma el 31 de juliol -el mateix dia que el TC va suspendre la reforma del reglament- i es donava per fet que el pas natural era que la mesa admetés a tràmit la normativa en la seva primera reunió després de la pausa estival. Precisament, aquest és el punt al qual ahir l’oposició es va agafar amb més força per criticar la decisió de la mesa. “És un Parlament de fireta”, va deixar anar el líder del PP, Xavier García Albiol, mentre que el portaveu adjunt de Ciutadans al Parlament, Fernando de Páramo, va veure en aquest ajornament una excusa de l’independentisme perquè “no saben com fer” l’1-O. Forcadell, però, va defensar que “no tenia l’obligació de fer-ho” en aquesta primera trobada. La reunió d’ahir no va ser plàcida, sinó que durant els primers 20 minuts tant el representant de Cs a la mesa, José María Espejo Saavedra, com el socialista, David Pérez, van demanar explicacions i van retreure a Forcadell que hagués pres aquesta decisió “seguint els designis d’un determinat grup parlamentari”.

El PSC portarà la norma al CGE

A l’espera que la mesa admeti a tràmit la llei del referèndum, el PSC ja va avançar ahir que portarà la norma al Consell de Garanties Estatutàries (CGE). Els socialistes consideren que l’objectiu de la majoria independentista i la presidenta del Parlament amb “maniobres dilatòries i d’obscurantisme” com la d’ahir és “evitar que el CGE es pugui pronunciar sobre aquest text legal [...] És per això que hem decidit avançar-nos”, va dir Miquel Iceta, que va difondre l’esborrany de la sol·licitud de dictamen al CGE.