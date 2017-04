Garicano demana disculpes pel tuit on comparava el referèndum amb l'annexió d'Àustria a l'Alemanya nazi

Luis Garicano assegura que no era la seva "intenció comparar l'independentisme amb el nacionalsocialisme", el règim d'Adolf Hitler durant l'Alemanya nazi. El responsable de l'àrea econòmica de C's demana "disculpes" per la "mala interpretació" que es va fer d'un tuit piulat ahir, on suggeria que a Artur Mas "segur que li encanta" veure el "sí" al referèndum d'annexió d'Àustria a l'Alemanya nazi.

Amb aquesta piulada s'ha retractat Garicano:

Siento la mala interpretación que se hizo de este tuit. Nunca fue mi intención comparar independentismo con nacionalsocialismo. DISCULPAS — Luis Garicano (@lugaricano) 11 de abril de 2017

L'opinió de Garicano va generar múltiples respostes de reprovació a les xarxes, una de les quals va venir del diputat de JxSí Germà Bel, que va recordar a Garicano que " no és obligatori degradar-se moralment ni intel·lectualment quan un es posa en política". L'implicat va retreure-li "l'insult gratuït" i va recordar-li que "els plebiscits són l'arma favorita dels dictadors".