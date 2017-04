El Govern assegura que ja està "acostumat a una fiscalització contínua de l'Estat"

Després de saber que la Fiscalia vigila de més a prop i diàriament el procés sobiranista, el conseller de Justícia, Carles Mundó, ha afirmat que no el "sorprèn" que el ministeri públic hagi engegat una sèrie d'investigacions d'empreses que han estat contractades per la Generalitat per tirar endavant les estructures d'estat. "Ja estem acostumats a una fiscalització contínua de l'Estat", ha dit. Mundó considera que és una "molt mala notícia que tot el que fa la Generalitat es posi sota sospita", i ha alertat que es tracta "d'un abús de les institucions judicials".

Per la seva banda, el número dos d'ERC a Madrid, Gabriel Rufián, ha subratllat en roda de premsa que el que fa el Govern "no és susceptible de ser perseguit". En tot cas, no ha considerat que la notícia representi cap novetat destacada, tenint en compte la manera d'actuar d'una fiscalia "afinadora". "Per a nosaltres, és un dia més a l'oficina", ha remarcat.

En la mateixa línia s'ha expressat la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, que ha afirmat que no els sorprèn l'actuació de la Fiscalia. "Dels creadors de 'la fiscalia afina', ara ens ofereixen un nou fascicle, que és que la fiscalia fa de policia política". Tanmateix, ha subratllat que el Govern està "absolutament tranquil" i s'ha mostrat convençuda que l'executiu català acabarà duent a terme el referèndum tot i les "traves" que posi el govern espanyol.

Per al PSC no és "estrany" que la fiscalia investigui "tot allò que indiciàriament pugui ser objecte de vulnerar la legalitat vigent", segons el secretari organització del partit, Salvador Illa. En roda de premsa després de la comissió executiva del PSC de cada dilluns, Illa ha afirmat que hi ha una "permanent presumpció d'il·legalitat" sobre la Generalitat, motiu pel qual entén que s'investigui "tot el que tendeixi a la celebració d'un referèndum que no s'ajusta a la legalitat vigent" i que –ha afegit– "no porta enlloc". "Tot el que sigui actuar fora de la llei està condemnat al fracàs", ha insistit Illa.