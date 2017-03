El Govern considera "malèvola" la sentència del 9-N i afirma que denota "la fòbia i el pànic" de l'Estat per la democràcia

La portaveu del Govern, Neus Munté, ha qualificat de "malèvola" la sentència del TSJC contra Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau i ha garantit que l'executiu respondrà amb "estil i respecte" a "la fòbia i el pànic" que expressa l'Estat per la democràcia. En la roda de premsa posterior a la reunió del consell executiu, Munté també ha subratllat que les inhabilitacions jurídiques de Mas, Ortega i Rigau no es tradueixen en "inhabilitacions polítiques", fet pel qual la Generalitat farà servir els seus testimonis en primera persona per explicar al món "què està passant a Espanya".

" Comptem amb ells com els millors expositors del que està passant", ha insistit Munté, tot i i que ha indicat que el Govern no ha decidit encara de quina manera poden contribuir a fer "pedagogia" del procés sobiranista més enllà de Catalunya. El que no canviarà malgrat la sentència, segons la portaveu de l'executiu, és el paper d'Artur Mas com a 'ambaixador' de Catalunya al món. El seu "prestigi internacional" l'ha portat a visitar diferents ciutats, institucions i universitats els darrers mesos i Munté ha assenyalat que això no canviarà ni ara ni si la sentència del TSJC és avalada pel Tribunal Suprem.

Per a la Generalitat, la projecció internacional del procés sobiranista té encara més sentit després dels "tocs d'atenció" que ha rebut l'Estat per part d'alguns organismes internacionals per la resposta judicial en relació a les aspiracions de Catalunya.

Esgotar la via judicial abans de decidir si cal desobeir la sentència

Pel que fa al paper d' Irene Rigau, diputada al Parlament, el Govern comparteix la seva estratègia d'esgotar la via judicial i recórrer fins als tribunals europeus per defensar la seva innocència. La CUP i l'ANC han demanat a la consellera que desobeeixi la sentència, però aquesta decisió, segons Munté, no es prendrà de forma imminent i, sobretot, no la prendrà l'exconsellera en solitari. "Ella ja va dir ahir que no era una qüestió només personal i que aquest tema s'abordaria quan toqués", ha indicat la portaveu de la Generalitat.

La condemna del TSJC "i les que pugui arribar" no faran que el Govern renunciï a la convocatòria del referèndum. Munté ha recalcat que la prioritat es manté "inalterable" i el Govern continuarà intentant establir ponts de diàleg amb l'executiu espanyol, tot i que des de Madrid "només han actuat amb amenaces, tancant portes i amb inhabilitacions". L'aposta pel diàleg passa, entre d'altres, per una futura reunió entre els presidents Carles Puigdemont i Mariano Rajoy "que encara no té data".

El pressupost del referèndum

Aquest dimarts la Junta de Portaveus ha situat el debat final dels pressupostos per la setmana que ve, un cop superat el tràmit del Consell de Garanties Estatutàries (CGE). Munté ha valorat positivament que després de diversos mesos d'incertesa, la Generalitat pugui abandonar la pròrroga pressupostària. Els comptes mantindran la referència al referèndum, tot i l'advertiment del CGE, i la consellera de la Presidència ha destacat que JxSí hagi intentat reforçar, també, la via pactada, tot i que l'acord amb CSQP no hagi estat possible. Malgrat això, la Generalitat confia que en els propers dies continuïn les negociacions amb la resta de grups parlamentaris.

PP, PSC i C's ja han amenaçat amb portar els comptes al Tribunal Constitucional si es manté la referència al referèndum d'independència. Una situació que, de moment, el Govern prefereix no valorar. " Nosaltres confiem que la llei de pressupostos i la d'acompanyament puguin tirar endavant sense obstacles, tampoc judicials, i que els pressupsotos puguin començar-se a aplicar amb total normalitat", ha apuntat Munté.