Homs pregunta al Suprem si es pot presentar a les eleccions europees

El diputat del PDECat Francesc Homs ha fet arribar una petició d'aclariment de sentència al Tribunal Suprem, tal i com va avançar l'ARA, en la qual demana als magistrats que aclareixin si pot ser candidat a les eleccions europees. En un document d'al·legacions de quatre pàgines, els representants legals de l'exconseller de Presidència, condemnat a un any i un mes d'inhabilitació per la seva participació en el 9-N, consideren que la sentència condemnatòria té algun "concepte fosc" del qual demanen aclariment.

El primer d'aquests conceptes és l'àmbit geogràfic de la inhabilitació. El tribunal especificava que Homs no pot accedir a càrrecs electius a nivell local, estatal o autonòmic, però "no diu res sobre possibles eleccions al Parlament Europeu", diu l'escrit d'al·legacions. "Sol·licitem l'aclariment i precisió sobre l'abast de la pena d'inhabilitació i si aquesta inclou o no l'exercici de càrrec públic europeu", consta al document.

Les pròximes eleccions europees estan previstes per a la primavera del 2019 quan, en principi, la pena d'inhabilitació estarà complerta. Tot i així, aquest és el primer argument de la defensa del diputat per justificar que la sentència no és clara i s'adreça al Suprem.

També demana Homs que s'especifiqui a quines tasques de govern no pot accedir, perquè considera la sentència no està prou desenvolupada en aquest àmbit. Així, Homs reclama més concreció per no incórrer en un estat "d'indefensió" en cas d'acceptar un càrrec a un govern (per exemple a la Generalitat) que no sigui electiu. Per últim, els advocats de l'encara diputat sol·licit que s'inclogui explícitament l'absolució d'Homs del delicte de prevaricació que sol·licitava el fiscal, que no consta a la sentència.

El recurs d'Homs arriba un dia després que el Suprem enviés la sentència condemnatòria a la presidenta del Congrés, Ana Pastor, que podria demanar a Homs que abandoni el seu escó la setmana que ve mateix. Tot i que Homs va anunciar que demanaria al Suprem la suspensió de la condemna mentre la recorre al Tribunal Constitucional, l'última instància a què pot acudir dins de l'ordenament espanyol, en el document d'al·legacions només es fa referència als "conceptes foscos" i no es reclama que se suspenguin els seus efectes.