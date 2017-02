Homs diu que si hi ha condemnes pel 9-N serà "la fi de l'estat espanyol"

"Si hi ha una resposta penal davant d'un procés cívic, democràtic i pacífic, és la fi de l'estat espanyol. Si l'estat espanyol davant d'un procés democràtic pacífic, positiu i propositiu ha d'acabar responent per l'a via penal, és que l' estat espanyol s'ha perdut i ha perdut". Així s'ha expressat en roda de premsa l'exconseller de la Presidència i cap de files del PDECat al Congrés, Francesc Homs, el dia abans de declarar com a acusat davant del Tribunal Suprem per haver organitzat el procés participatiu del 9-N. Homs serà jutjat després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ja jutgés pels mateixos fets l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega i l'exconsellera Irene Rigau.

Entrevista a Homs: "La meva sentència serà el diapasó de la resposta penal al procés""La nostra argumentació jurídica és molt solvent i molt consistent. Qui esta en fals des del punt de vista del dret és l'Estat, qui esta violentant les regles del joc, les lleis, es l'Estat espanyol", ha dit Homs. Els arguments que utilitzarà l'exconseller davant del Tribunal Suprem, tal com ha recordat, seran els mateixos que va utilitzar la fiscalia per arxivar la denúncia contra el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, per haver incomplert les sentències del TC en el repartiment dels fons del 0,7% de l'IRPF, que era una competència autonòmica. En aquest sentit, farà notar al tribunal " contradicció" de la fiscalia: "En funció de les idees, les coses poden ser motiu d'arxivament o un delicte molt greu".

En una entrevista a l'ARA publicada aquest mateix diumenge, Homs assegura que afronta el judici "amb moltes ganes" i, des del punt de vista polític "amb responsabilitat". Es mostra convençut que jurídicament no va desobeir el Tribunal Constitucional (TC) i afirma: "Qui ha violentat el dret i la democràcia és l’estat espanyol amb accions com, per exemple, aquest judic". Homs conclou que la seva sentència "serà el diapasó de la resposta penal de l’estat espanyol" contra el procés.

El judici començarà aquest dilluns a les 10 del matí i s’allargarà fins dimecres. Dilluns al matí les parts abordaran les qüestions prèvies i es produirà l’interrogatori al portaveu del PDECat a Madrid. Artur Mas declararà com a testimoni dimarts a la tarda, a més de l'expresident del Conseller per a la Transició Nacional Carles Viver i Pi-Sunyer o l'exsecretari de Comunicació del Govern J osep Martí Blanch, entre altres.