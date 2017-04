Iceta insisteix que la "tercera via" no és patrimoni "d'una sola persona"

Miquel Iceta no es mou de la neutralitat. Encara que Pedro Sánchez es fes seva la proposta del PSC -i afirmés que Catalunya és una nació-, el primer secretari dels socialistes catalans segueix sense voler mullar-se per quin candidat a la secretaria general del PSOE pot ser qui millor abordi el conflicte territorial entre Catalunya i l'Estat. "Tots la poden fer possible [la tercera via], no és cosa d'una sola persona, ni un sol partit ni un sol govern", ha manifestat durant la Diada.

Iceta ha volgut recordar que tots els aspirants s'han compromès amb els acords de Granada i que, a partir d'aquí, "totes les aportacions són benvingudes", ha dit en relació a les paraules de Sánchez. "Tots parlen del tema català", ha reiterat Iceta, que ha celebrat que d'aquesta manera els militants del PSC podran escollir qui més els convenci.

Preguntat per si li agradaria que Patxi López i Susana Díaz també afirmessin que Catalunya és una nació, el líder socialista ha afirmat que "han de dir el que vulguin". "Els oferim llocs per dir-ho però han de dir el que vulguin", ha insistit.

Aprofitant que en aquest Sant Jordi presenta el seu llibre 'La tercera via', Iceta ha defensat que el PSOE és qui té una proposta "més sòlida que qualsevol altre partit" per resoldre la qüestió catalana, que "és el que es va acordar a Granada".