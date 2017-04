Rull referma que la "prioritat" del Govern és el referèndum i que es farà "malgrat les inhabilitacions"

Josep Rull ha mostrat un ferm compromís del Govern amb la celebració del referèndum, també malgrat els embats de l’estat espanyol. "Hi haurà referèndum malgrat les prohibicions i inhabilitacions", ha assegurat, després de deixar clar que l’executiu "desplegarà els operatius perquè el dia determinat hi hagi urnes". En una conferència davant una quarantena de socis de la plataforma independentista Sobirania i Justícia, Rull ha remarcat que els consellers estan "disposats a assumir els riscos" que puguin venir com a conseqüència de tirar endavant el referèndum.

En referència a la possibilitat de fer una DUI, que Oriol Junqueras va proposar si la consulta no prospera, el titular de territori ha coincidit que "és al programa electoral" però ha insistit que la "prioritat" és el referèndum. Rull ha subratllat que el seu resultat ha de ser reconegut internacionalment. Per això, ha justificat que la prioritat del Govern sigui buscar la consulta acordada amb l'Estat, fet que ha considerat que depèn de la "voluntat política" del govern espanyol. "Quan Rajoy diu ni vull ni puc, de poder pot", ha afirmat el conseller. Davant la "negativa" de l'executiu espanyol, Rull ha assegurat que el referèndum es farà "emparat pel Parlament". "El concepte resignació a JxSí no existeix", ha apuntat.

Rull ha remarcat la necessitat de començar a treballar per "donar arguments a favor de votar ‘sí’ a la independència" i d’assegurar una participació "molt alta". D’aquesta darrera qüestió ha acceptat que hi haurà "dificultats" perquè sigui així.

En relació a la possibilitat que Rajoy ordeni precintar els col·legis electorals si es posen les urnes, Rull ha considerat de "lamentable" i "inaudit" aquest escenari. "Davant la debilitat, imposició", ha criticat que propugna el líder del PP , i ha manifestat que davant d'aquest posicionament l'independentisme s'ha de "carregar d'arguments" per apostar pel referèndum.

"Desinversió" en infraestructures

Rull ha posat en valor el "projecte" que té la Generalitat millorar les condicions de les infraestructures, àmbit sobre el qual ha pivotat una part de l’exposició del conseller. Una vegada més, l’ex coordinador general de CDC ha denunciat els greuges de l’estat espanyol amb Catalunya en aquest sector. "Ara ens ofereixen un pla de Rodalies: terror!", ha expressat amb to humorístic, i ha acusat de Rajoy de ser el president que "més desinversió ha perpetrat en infraestructures a Catalunya". "La credibilitat que tenen és molt baixa", ha assenyalat Rull, que ha lamentat que el cap de l’executiu espanyol no demani "disculpes" pels seus "incompliments sistemàtics". "No volem més plans", ha sentenciat. Amb tot, Rull també ha instat les administracions catalanes a "utilitzar els recursos" que no depenen del vistiplau de l’estat espanyol, a fi d’implantar una "agenda modernitzadora" a Catalunya.