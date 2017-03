Junqueras, a Rajoy: "Mai renunciarem a les urnes ni a les paperetes"

"Senyor Rajoy, li oferim sincerament la mà per dialogar bilateralment. I als espanyols demòcrates els hi diem que aquesta mà que hem estès i seguirem estenent, mai renunciarà a defensar la democràcia, a exercir el dret de vot i mai renunciarà a les urnes ni a les paperetes". En castellà i davant les 5.000 persones que han omplert el Centre Internacional de Convencions de Barcelona, el president d'ERC, Oriol Junqueras, ha situat aquest dissabte el referèndum com una prioritat irrenunciable en el camí cap a la independència de Catalunya.

I si la primera referència ha estat al president espanyol i als ciutadans de l'Estat la segona ha anat dirigida als 'comuns'. "Una immensa majoria està disposada exercir el dret de vot en un referèndum. Aquesta també és la seva oportunitat. Si realment volen transformar la realitat, enlloc no trobaran una oportunitat més certa que fer-ho amb tots nosaltres, aquí al nostre país", ha exclamat. Junqueras ha retret a la confluència d'esquerres que s'hagi allunyat del "referèndum o referèndum" i ha dubtat del seu compromís amb la defensa de la democràcia. " Sabent que si aquí ens en sortim ells tindran més oportunitats en altres llocs, aleshores per què no ho fan? Ens adrecem a tota aquesta gent i els hi preguem que estiguin al costat de la democràcia la justícia social d'aquest país".

Junqueras ha estat l'encarregat de tancar l'acte 'Guanyem la República. Fem-ho', el míting en el qual els republicans han volgut mostrar múscul i han mobilitzat la militància per erigir-se en els màxims defensors de la consulta que haurà de definir el futur polític de Catalunya. Tant ell com la número 2 d'ERC, Marta Rovira, han reconegut que els propers mesos seran "molt durs". "A l'Estat hi ha un govern del segle XIX, però nosaltres recordarem que som ciutadans lliures del segle XXI i donarem veu a tothom perquè, a les urnes, construeixin un país per a tots. Al setembre, votarem", ha subratllat Rovira.

Els casos d'Eslovènia i el Quebec

Amb el precedent d'una setantena de referèndums d'independència al món des del 1957, ERC vol situar com a inevitable el que el Govern pretén impulsar aquest any. El Quebec ho va fer el 1980 i va repetir el 1995, Eslovènia el 1990, el Timor Oriental el 1999, Sudan del Sud va consultar la ciutadania el 2011 i Escòcia el 2014. "Catalunya ho farà el 2017", han sentenciat els líders republicans, que han convidat a alguns dels protagonistes dels processos d'emancipació d'alguns d'aquests països. Peter Jambrek, un dels ideòlegs de la constitució eslovena, ha recordat com el 1990 els independentistes van guanyar el referèndum amb un 90% de suport i un 87% de participació. Un any després, l'exèrcit iugoslau va voler aturar la independència, però l'ocupació només va durar deu dies.

Jean François Lisée és el líder del Partit Quebecois i cap de l'oposició al Quebec. El 1995, els independentistes van perdre per 50,6% a 49,4% i, des d'aleshores, "la Constitució del Canadà s'aplica al Quebec sense el suport dels quebequesos". Lisée ha garantit als catalans que el Quebec "sempre" donarà suport a Catalunya, "decideixi el que decideixi", i els ha animat a seguir defensant el dret a decidir. "La història, la moral, la democràcia, el dret internacional i la contribució de Catalunya al patrimoni mundial dona als catalans el dret a la seva llibertat", ha afirmat.

El cap de l'oposició quebequesa ha advertit que l'estratègia de la por seguirà i el govern espanyol continuarà dient que, en cas d'independència, l'economia catalana s'enfonsarà i Catalunya sortirà de la Unió Europea. "A nosaltres ens van dir que el dòlar quebequès cauria a 65 cèntims per cada dòlar americà. Quan el dòlar canadenc va arribar a 65 cèntims els hi vam preguntar: ja som independents?", ha explicat irònicament.

Ovacions a Puigdemont i a Forcadell

Com és habitual, el portaveu dels republicans a Madrid, Joan Tardà, ha estat un dels més ovacionats. I tot i ser un acte exclusivament d' ERC, ha volgut compartir l'escalf del públic amb el Govern i amb el president, Carles Puigdemont, pels que ha demanat un aplaudiment, que ha estat seguit de forma massiva amb crits d'independència. " Avui renovem el compromís de ser fidels al Parlament i al Govern a les madures, però també a les verdes", ha exclamat. No ha estat l'únic aplaudiment personalitzat. La secretària general d'ERC, Marta Rovira, n'ha demanat un altre per dues de les persones que, des del Parlament, "estan defensant el compliment dels drets civils", la presidenta de la cambra, Carme Forcadell, i la secretària de la Mesa Anna Simó, totes dues presents a la sala. Contra elles, i la resta d'independentistes de la Mesa, s'ha querellat la Fiscalia per haver permès que al Parlament es debatés sobre el referèndum unilateral.

Amb el referèndum com a objectiu prioritari, Tardà ha subratllat que el "més important" per als independentistes no és la independència, sinó convocar el referèndum "perquè un poble que aconsegueix el dret a decidir mai serà un poble perdut, perquè el podrà exercir tantes vegades com vulgui". Per fer-ho, confia en comptar amb el suport dels 'comuns'.

El fundador del partit, Francesc Macià, però també els seus successors en la presidència d'ERC Lluís Companys, Josep Tarradellas, Heribert Barrera, Josep Lluís Carod-Rovira i Joan Puigcercós han cabut en el discurs de Tardà, que ha reivindicat amb "orgull" la tasca d'Esquerra des de la Segona República. "Estem orgullosos d'haver fet president del país un català nascut fora de Catalunya, perquè la catalanitat no ve determinada per l'origen", ha exclamat. "T'estimo", li ha cridat una espontània. El seu tàndem a Madrid, Gabriel Rufián, li ha ha agafat el guant. "Nosaltres apel·lem als de Vic, Manresa, Santa Coloma, Sabadell, l'Hospitalet, Cornellà, als demòcrates del sí i als del no i els hi diem que ens és igual quina bandera tinguin al balcó i al cor".

Entre les 5.000 persones que els organitzadors han comptabilitzat, s'hi ha pogut veure als consellers d'Esquerra, el de Justícia, Carles Mundó, la d'Agricultura, Meritxell Serret, i els de Benestar Social, Dolors Bassa, i Sanitat, Toni Comín, a més del vicepresident Junqueras. Com a convidats, també hi han assistit els presidents de les principals entitats sobiranistes, Jordi Sànchez ( ANC) i Jordi Cuixart ( Òmnium Cultural), entre d'altres.

El d'aquest dissabte al Centre Internacional de Convencions de Barcelona ha estat el central de la campanya 'La República que farem', que ERC ve impulsant des de fa tres mesos per tot el territori català. Més de 300 actes que continuaran aquesta primavera amb la vista fixada en la conferència nacional -encara sense data- que el partit té previst fer el 2017.