Junqueras diu que la data de la consulta s'anunciarà quan el Pacte Nacional pel Referèndum acabi la seva tasca

Després que ahir la CUP s'activés al territori per exigir data i pregunta al Govern sobre el referèndum, Junqueras ha refredat expectatives. Segons el vicepresident, l'executiu no pot anunciar la data d'un referèndum (unilateral) fins que el Pacte Nacional pel Referèndum acabi la seva feina. Així, ho ha situat d'aquí un o un "parell" de mesos, ja que la plataforma encara està recollint adhesions en suport al referèndum.

De fet, per Sant Jordi, el Pacte té previst fer una recollida de firmes a favor del referèndum, en un miler de punts repartits a tot el territori i amb la col·laboració de les entitats socials que en formen part. La conclusió de la seva tasca es presentaria en un acte al maig.

Una recollida massiva d'adhesions a la consulta i un acte al maig: el calendari del PactePel que fa a la pregunta, però, Junqueras sí que ha mostrat sintonia amb els cupaires que aposten perquè sigui la següent: "Vol que Catalunya esdevingui una república independent?". Tanmateix tampoc ha tancat la porta a que sigui "estat independent" el que es consulti. "El concepte república em sembla molt bé. Estat, també.", ha asseverat.

Sense "por" i cap al referèndum

El Govern no té "por" malgrat que s'assumeix que l'Estat "amenaçarà" i utilitzarà "totes les eines a l'abast". Aquesta ha estat la resposta del vicepresident, preguntat per la suspensió de les partides del referèndum per part del Tribunal Constitucional i els avisos als alts càrrecs del Govern sobre les possibles responsabilitats penals que hauran d'assumir si tiren endavant la votació.

Junqueras ha assegurat que l'Estat "amenaça" cada dia al Govern de la Generalitat però ha assegurat que l'executiu "intentarà fer tot el que calgui per complir amb el compromís" de votar a través d'un referèndum sobre la independència. "Ens inhabilitaran? Sí, doncs que ens inhabilitin. Ens posaran a la presó?", s'ha preguntat Junqueras sense respondre la darrera pregunta que ha llançat a l'aire.

El vicepresident ha avisat que l'Estat també ha de mesurar la seva resposta envers la voluntat de voler fer una consulta sobre la independència: "El govern espanyol ha de mesurar bé quines eines fa servir". Sense descartar que contempli l'escenari de presó, però, ha assegurat que "la societat catalana sabrà com vol actuar davant de fets com aquests".

Dels delictes penals que podrien atribuir als alts càrrecs del Govern per la qüestió dels pressupostos és la malversació de fons públics si utilitzen les partides suspeses per fer el referèndum prohibit.

Sobre els pressupostos estatals

En relació als pressupostos de l'Estat, que donen menys diners a Catalunya que l'any anterior, Junqueras ha assegurat que existeix un "menyspreu sistemàtic" de l'arc mediterrani i ha dit que els nous comptes de Cristóbal Montoro són un argument més per aposta per un "canvi radical" cap a la independència.

Malgrat els anuncis d'inversió del president espanyol, Mariano Rajoy, a Rodalies -que es concretarien el 2018-, Junqueras ha pronosticat que d'aquí uns mesos la xarxa ferroviària quedarà igual perquè bona part de les partides pressupostades "no s'executaran".