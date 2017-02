El Govern aprova els pressupostos a la comissió d'Economia però perd 786 esmenes

"Les polítiques socials i econòmiques del Govern no són les nostres i no les avalarem". Aquesta és la frase amb què la diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha volgut tancar la seva intervenció en la comissió d'Economia. I el seu desacord amb els comptes ha quedat palès: durant la votació, els cupaires han donat suport a moltes de les esmenes que ha presentat l'oposició, provocant un fet que no s'havia produït mai en una votació de pressupostos: el govern ha perdut fins a 786 esmenes i només n'ha aconseguit tombar 802.

El portaveu de Junts pel Sí a la comissió d'Economia, Roger Torrent, ha destacat que les esmenes de l'oposició, que s'han acabat incorporant al redactat final dels pressupostos, "són de l'articulat" i ha assegurat que "els pressupostos es mantenen tal com han entrat". Els canvis, segons ha dit, no es podran dur a terme i són "un brindis al sol". Segons ha dit, "tothom entén que no es pot dir que si a tot. A totes les escoles, a tots els hospitals, a totes les carreteres...". Torrent ha lamentat que "la CUP s'hagi prestat en part a aquest joc".

Minuts més tard i com ja estava previst, la CUP ha votat a favor dels pressupostos i ha tancat el tràmit en comissió dels comptes. Els cupaires s'han sumat a Junts Pel Sí per tirar endavant el dictamen de la comissió d'Economia, que recull l'acord en matèria d'Ensenyament i de Renda Garantida de Ciutadania que els anticapitalistes han signat amb el Govern. L'increment de la despesa social que inclou el pacte quedarà recollit en els pressupostos com una modificació de crèdit, que cobrirà l'increment de la despesa, aproximadament de 200 milions d'euros respecte el projecte original. El Govern s'endeutarà, per tant, en 200 milions més, tot i que podrà finançar-se gràcies al FLA i als canvis en el sostre de dèficit aprovats pel govern espanyol.

El debat de totes les seccions pressupostàries ha començat a les 9 del matí i s'ha allargat fins passades les 5 de la tarda. A continuació, la majoria independentista aprovarà també el dictamen de l a llei de mesures fiscals i financeres, que recull la creació de diversos impostos, entre els quals el dels cotxes contaminants, però no aborda canvis rellevants en cap dels principals impostos directes (IRPF, patrimoni i successions).

Els "pressupostos més socials de la història" en opinió del Govern superen l'últim tràmit en comissió amb un acord avalat dissabte passat per les bases de la CUP. Malgrat el pacte, Reguant ha tornat a considerar aquest dimecres que els comptes són un " xantatge de Junts pel Sí". Els cupaires han votat a favor -i ho tornaran a fer en el debat final al ple-, però mantenen bona part de les seves esmenes. Què significa això? Que el període formal per negociar-les no s'esgotarà fins el debat dels comptes al ple del Parlament, que arribarà probablement durant la primera quinzena del mes de març. El Govern no té incentius per negociar-les perquè ja ha rebut el sí de les bases cupaires, però la CUP podria arribar a acords amb la resta de l'oposició.

Reguant ha destacat que insistiran en la reforma fiscal per incrementar, per exemple, els tipus de l'IRPF a les rendes altes. Ho faran durant el tràmit parlamentari i més enllà, segons ha explicat, i ha fet una petició a ERC perquè també s'hi sumi.

Pendents del Consell de Garanties Estatutàries

L'oposició s'ha tornat a mostrar bel·ligerant amb el projecte pressupostari del Govern, que ara resta pendent del recurs al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) que ha anunciat Ciutadans. "Són uns pressupostos per la desconnexió, per satisfer la CUP i que inclouen un altre 9-N", ha denunciat el portaveu del partit taronja, Carlos Carrizosa. C's, que considera "opac i triler" el Govern, recorrerà al CGE per evidenciar l'oposició al procés sobiranista: " No podem avalar uns pressupostos amb partides ocultes pel referèndum i per les estructures d’estat".

El PPC no té prou diputats per presentar un recurs al Consell de Garanties, però s'oposa a la tramitació del referèndum amb el mateix èmfasi que C's. El seu portaveu adjunt, Santi Rodríguez, s'ha mostrat irònic a l'hora de rebutjar els comptes. "No les trobaran al Butlletí del Parlament, però jo defenso les esmenes ocultes adreçades a suprimir les partides ocultes dels pressupostos", ha indicat.

Abans que dimarts de la setmana que ve s'acabi el termini per fer-ho, C's presentarà el recurs al Consell de Garanties que endarrerirà un mes l'aprovació definitiva dels pressupostos. Més enllà de determinar l'adequació a l'Estatut i la Constitució dels comptes, des de JxSí, el diputat Roger Torrent, s'ha mostrat convençut que, "per obstruir la democràcia, el que es pretén és obstruir una part dels pressupostos", la que es refereix al referèndum. " Volen limitar el dret a decidir dels catalans i allarguen la tramitació dels pressupostos i, per tant, el termini perquè la Generalitat pugui disposar de 1.350 milions d'euros en polítiques socials".

Crítiques de PSC i CSQP

Les esquerres del Parlament han estat especialment crítiques amb la CUP i ERC per acceptar uns pressupostos "que no demanen més a qui més té". "Aquests pressupostos s’aprovaran sense cap canvi significatiu i, encara que els critiquin per terra, mar i aire, la CUP ha signat un contracte d’adhesió amb el Govern", ha apuntat el portaveu de CSQP, Joan Coscubiela.

Des del PSC, Alícia Romero ha lamentat que, enlloc d'afrontar una reforma fiscal, la CUP hagi acceptat incrementar el deute de la Generalitat per crear els fons en ensenyament i renda garantida.