JxSí i la CUP ultimen la llei de desconnexió tot i l’avís del TC

El Tribunal Constitucional va fer ahir un pas més en l’intent de frenar el procés per la via jurídica. El TC va anul·lar les ponències conjuntes que havien de servir perquè Junts pel Sí i la CUP redactessin les lleis de desconnexió, però fa tard: els partits ja n’han presentat dues (la de l’Agència Catalana de Protecció Social i la del Codi Tributari) i la tercera, la de transitorietat jurídica, està pràcticament acabada.

Junts pel Sí i la CUP són conscients de la “delicadesa” amb què han de tractar aquesta norma, la més important de les tres. No volen que el seu contingut transcendeixi abans d’hora perquè, segons asseguren, els plans per a la desconnexió quedarien exposats a l’acció de l’Estat. I, malgrat això, tenen la necessitat de deixar clar que la feina avança. Per això, s’han compromès a tancar una primera proposta d’acord la setmana que ve, abans que s’exhaureixi el termini del 31 de desembre que es van fixar els mateixos grups parlamentaris en l’últim debat de política general.

Els equips negociadors ja treballen en un document que veurà la llum pública probablement el 29 de desembre i que remarcarà el compromís amb la desconnexió sense explicitar el contingut de l’acord. Fonts consultades per l’ARA avancen que el document definirà el contingut estratègic de la llei sense detallar-lo. Així doncs, la proposició de llei del règim jurídic català -el nom tècnic de la norma- no quedarà registrada encara al Parlament i l’inici del tràmit parlamentari es posposarà sense una data predeterminada.

Com ja van deixar clar en el seu Observatori del Procés, la CUP era partidària d’agilitzar aquesta llei i iniciar el tràmit parlamentari encara que això suposés una impugnació exprés del Tribunal Constitucional. L’opció consensuada amb JxSí és, però, tancar un principi d’acord i mantenir l’articulat de la norma lluny dels focus mediàtics. El Govern i els seus socis parlamentaris són conscients que, tard o d’hora, hauran d’exhibir el projecte, però prefereixen que aquest moment arribi més a prop del moment zero de la ruptura amb l’Estat.

El principi d’acord que presentaran la setmana que ve serà susceptible de canvis en els pròxims mesos. De moment, les fonts consultades confirmen el que ja va publicar l’ARA l’1 de desembre, que la llei preveurà una desconnexió en dues fases. Un cop aprovada, entraria en vigor la part que ha de fer possible la convocatòria del referèndum dins d’un nou marc legal català. La segona fase es concretaria en cas que elsí hagués sigut majoritari en la votació prevista per a la segona quinzena de setembre.

L’aprovació en dues fases portarà implícita, però, una proclamació d’independència, almenys temporal. Les previsions dels partits són que, juntament amb la regulació del referèndum s’activi l’article 1 de la llei de transitorietat jurídica, el que defineix Catalunya com una república. Per tant, des del primer dia el Parlament haurà deixat clares les seves intencions.

Decisió sense conseqüències

La decisió que va prendre ahir el TC no tindrà conseqüències a la pràctica. El tribunal estima el recurs que havia interposat Ciutadans i considera que les ponències van vulnerar els drets dels diputats que no volien participar-hi. Fonts de Ciutadans asseguren que la decisió del tribunal significa que el “cercle jurídic està tancat” i que no hi ha “cap via” per presentar la llei de transitorietat. No obstant, des de Junts pel Sí estan convençuts que les normes tiraran endavant a través de la fórmula “apropiada” del reglament del Parlament. De fet, JxSí i la CUP ja han presentat les dues primeres lleis en un mecanisme diferent del de la ponència, com a proposició de llei dels grups, i la llei de transitorietat pot seguir el mateix camí. Tot i el TC, els partits segueixen fent passos cap a la desconnexió.