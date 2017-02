JxSí impulsa la reforma del reglament del Parlament per afegir una nova via exprés de desconnexió

S'acosta el moment de la desconnexió i Junts pel Sí i la CUP dissenyen les estratègies per evitar la impugnació del Tribunal Constitucional (TC) abans d'haver pogut aprovar la llei de transitorietat jurídica. Una de les vies per evitar el veto del TC és la desconnexió exprés, tal com explica aquest dilluns l'ARA. Una via a partir de l'article 81.3 del reglament del Parlament amb la qual els partits independentistes podrien registrar la llei i aprovar-la el mateix dia, prescindint tots els tràmits parlamentaris previstos. Segons ha pogut saber l'ARA, però, els grups independentistes volen obrir una altra via exprés de desconnexió i JxSí ja ha registrat una proposta de reforma del reglament del Parlament que gira entorn d'aquesta qüestió.

El document encara no ha estat publicat al butlletí oficial de la cambra, però la intenció és que la mesa del Parlament l'admeti a tràmit aquest dimarts i s'iniciï el procés de reforma del reglament. JxSí pretén que els grups parlamentaris puguin tramitar les lleis per lectura única, tal com es preveu quan les presenta el Govern. El reglament també reserva aquesta potestat als partits, però només quan hi ha consens i ningú s'hi oposa. Amb la reforma, la majoria independentista vol que un acord de la mesa, on JxSí té majoria absoluta, sigui suficient.

Què significaria aquest canvi en el reglament? Que la llei de transitorietat jurídica es podria aprovar en un únic debat. JxSí i la CUP la registrarien conjuntament i demanarien a la mesa que la tramités per lectura única. Quan la junta de portaveus decidís situar el debat al ple, o quan els dos grups independentistes sol·licitessin una ampliació de l'ordre del dia a partir de l'article 81.3 per incloure el debat de la llei, els 135 diputats votarien per decidir si accepten que el Parlament desconnecti de l'ordenament jurídic espanyol.

En tot cas, les fonts consultades per l'ARA afirmen que la primera opció, el pla A, continua sent la tramitació ordinària de la llei de transitorietat. Una tramitació que es podria allargar un mínim d'un mes, durant el qual el TC podria intervenir per anul·lar-la. Si això passa, el sobiranisme vol tenir diversos plans B a la recàmera per tramitar la llei que definirà Catalunya com una República i fixarà les bases legals per convocar el referèndum d'independència.

La complexa reforma del reglament

Tanmateix, la reforma del reglament del Parlament requereix d’un tràmit complex. Un canvi d’aquestes característiques només es pot fer a través dels articles 126 i 127, que regulen qualsevol modificació en les matèries que desenvolupen l’Estatut d'Autonomia. S'han de seguir els següents passos: primer, cal crear una ponència redactora -formada per tots els grups parlamentaris- en el si de la comissió del reglament que presideix la presidenta, Carme Forcadell; i després, elaborar un text que inclogui la reforma per enviar-la al ple.

A partir d’aquest moment s’inici un tràmit similar a l’ordinari: un primer debat en plenari a la totalitat, després es retorna el text en comissió perquè els grups puguin presentar esmenes, i finalment es torna al ple perquè es faci la votació final. Per cloure la reforma, Junts pel Sí necessitarà, com a mínim, els vots de la CUP: el canvi ha de ser avalat per la majoria absoluta dels vots.