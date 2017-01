L'ANC veu bé que el referèndum es faci a tot l'Estat sempre que el recompte de Catalunya sigui el vinculant

Dimecres el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ho deixava anar mig en broma en una entrevista a Catalunya Ràdio, i aquest dissabte en una entrevista a l'ACN el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, recollia el guant d'un possible referèndum d'independència obert a la participació de tots els espanyols. L' ANC veu amb bons ulls aquesta possibilitat, segons ha explicat aquest diumenge el seu president, Jordi Sànchez, en declaracions recollides per Europa Press. Ara bé, tal com apuntava Puigdemont, el resultat vinculant només tindria en compte la participació a Catalunya. "El futur de Catalunya només ha d'obeir el que decideixin els ciutadans de Catalunya", ha explicat des de Sant Feliu de Llobregat, on l'Assemblea ha iniciat la campanya amb què pretén convèncer els indecisos de les bondats de la independència.

"¿Fer un referèndum a la resta de l'Estat perquè escoltem el que volen els ciutadans de la resta de l'Estat? No passa res, és un instrument democràtic que és positiu", ha opinat. D'aquesta manera "es podria veure què opinen tots els espanyols sobre les relacions Catalunya-Espanya".

La campanya que ha presentat aquest diumenge l'ANC té per títol 'Fem futur' i apel·la sobretot als votants dels 'comuns' i del PSC que dubten sobre la forma d'estat que prefereixen per a Catalunya. I el lloc escollit per començar la campanya és significatiu, la capital del Baix Llobregat, on aquests partits "tenen un pes molt important", així com al Vallès i al Tarragonès.

"Serà una campanya fonamentalment de raons i d'arguments", ha apuntat, deixant enrere les crides a la identitat i als sentiments. Per això, el primer missatge s'ha centrat en la manca d'inversió del govern espanyol en infraestructures a Catalunya. L'entitat dedicarà cada mes que quedi fins a la celebració del referèndum a un tema en concret. A més d'infraestructures hi tindran espai la regeneració democràtica i la necessitat de millorar l'estat del benestar, entre d'altres.