L'alcalde de Gimenells acusa el d'Alcanar de no controlar uns "individus amb barba"

L'alcalde de Gimenells i el Pla de la Font, Dante Pérez, ha acusat l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, de no controlar "individus amb barba" que "van i venen amb bombones de butà". També ha retret a l'alcalde d'ERC que no detectessin activitats "sospitoses" en una casa ocupada durant sis mesos.

"Jo em pregunto com és possible que un alcalde d'un municipi de menys de 10.000 habitants i un terme de 50 quilòmetres com Alcanar no conegués o alertés d'activitats sospitoses en una casa ocupada durant més de sis mesos per uns individus amb barba que anaven i venien descarregant bombones de butà", assegura en un 'post' de Facebook l'alcalde del PSC.

La principal hipòtesi dels Mossos d'Esquadra és que els responsables dels atemptats a Barcelona i Cambrils els preparaven des de fa temps al voltant del domicili d'Alcanar que va explotar la nit de dimecres a dijous, un dia abans de l'atemptat a les Rambles i al passeig Marítim de Cambrils. Segons ja ha confirmat la policia, un dels cossos d'entre les runes que ja s'ha identificat és el de l'imam de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, que se situa com a cervell de l'atemptat.