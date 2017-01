L'amo d'un bar amb simbologia franquista dona nom a un carrer del seu poble gràcies al PP

Casa Pepe és un restaurant de carretera dins el terme municipal d' Almuradiel, a la província de Ciudad Real. No tindria res d'especial si no fos perquè l'interior del local està ple de decoració amb simbologia franquista i feixista. Quadres de Franco i Primo de Rivera i banderes espanyoles amb l'àguila, entre moltes d'altres. El seu propietari, Juan Navarro, va morir el 2013, i ara el restaurant el porta el seu fill. Navarro era un home molt conegut a Almuradiel, i al novembre el ple de l'ajuntament d'aquest municipi petit de 800 habitants va decidir homenatjar-lo: posar el seu nom a un carrer del municipi, tal com explica eldiario.es.

Però Juan Navarro no només enyorava els temps del franquisme, sinó que també era masclista i misògin per les coses que deia sovint en vida. Només un exemple: " Jo no somio amb Franco, jo somio amb nenes de 18 a 20 anys… ja saps la dita: a gat vell, rata tendra". Malgrat tot això, el ple va aprovar posar el seu nom a un carrer.

I com es va aprovar si l'alcaldessa d'Almuradiel és del PSOE? Doncs el PP va aprofitar un ple en què l'alcadessa, María Asunción del Moral, estava de baixa per malaltia, per portar la proposta a votació, i es va aprovar amb els vots favorables del grup popular i l'abstenció del de Ciutadans.

Preguntat pel mitjà digital eldiario.es, el portaveu del PP, Braulio Egido, ha explicat que li han donat el nom d'un carrer "per la seva condició de veí del poble, no per Franco ni res de tot això".