L’elecció del nou president de Súmate tensa l’entitat

Chema Clavero va dimitir com a president de Súmate al mes de desembre al·legant “motius de salut”. El segon president de l’entitat fundada el 2013 per Eduardo Reyes només va estar vuit mesos al càrrec i el “desgast” va acabar fent que hi renunciés. El seu substitut sortirà de l’assemblea que se celebrarà el dissabte 28 de gener enmig d’un ambient tens amb dues faccions que presentaran candidatura.

La convivència a Súmate no ha sigut mai senzilla, però les discrepàncies s’han intensificat durant l’últim any. L’economista Manuel Puerto afirma que cal un canvi de rumb i ja ha manifestat la intenció d’optar a la presidència en contraposició a la candidatura continuista que encapçalarà la vicepresidenta Montse Sánchez.

“Ens hem adormit una mica els últims set mesos”, assenyala Puerto en declaracions a l’ARA. Amb l’aval dels coordinadors del Barcelonès, de Girona i de Tarragona, i amb suports al Maresme, Puerto reclama que Súmate se centri a captar els votants dels comuns per al sí a la independència. Ell critica que l’entitat hagi deixat de posar el focus en els castellanoparlants i la gent nascuda en altres indrets de l’Estat i hagi ampliat la seva activitat per arribar a actes socials i culturals. “La nostra tasca ha de ser diferent de la d’Òmnium i l’ANC”, apunta. L’últim punt de fricció entre l’actual executiva i els crítics va arribar amb la participació de Súmate a La Marató de TV3. “Aparèixer a La Marató va ser un error”, opina Puerto. Fonts de l’actual junta justifiquen la decisió recordant que els estatuts de l’entitat recullen la lluita contra les desigualtats i el foment de la integració de tots els col·lectius. La Marató de TV3 es va centrar el 2016 en els ictus i les lesions medul·lars.

Dos models enfrontats

Des de la dimissió de Clavero, és Montse Sánchez qui ocupa la màxima representació de Súmate i ha acceptat fer un pas endavant després de comprovar el suport dels seus companys a la junta. Consultada per l’ARA, nega un enfrontament entre les dues llistes, malgrat que reconeix que hi ha “discrepàncies”. Segons Sánchez, la línia continua sent molt clara -“adreçar-nos als castellanoparlants”-, però és partidària de mantenir el ventall més obert per apel·lar a altres col·lectius, com els immigrants, i participar, “sense perdre el nord”, en actes socials.

Sánchez i Puerto van coincidir a l’executiva fins que l’exdirector de Banif a Catalunya va decidir plegar perquè no compartia “el seguidisme a l’ANC i Òmnium Cultural”.

Després del 27-S, Súmate ja va viure un moment complicat. Reyes va ser criticat per un sector per haver-se integrat en la candidatura de Junts pel Sí -i abans haver demanat el vot per ERC- sense intenció d’abandonar la presidència de l’entitat. Com a coordinadora del Baix Llobregat, Montse Sánchez es va posicionar aleshores a favor de la continuïtat de Reyes, i no va acceptar entrar en la junta de la candidata alternativa, Nerea Martí. Pel que fa a Puerto, es va oposar a l’intent de fer dimitir el president sense moció de censura, però va criticar la decisió de Reyes de seguir com a president. De fet, tant Puerto com Sánchez defensen l’apartidisme de Súmate per no comprometre l’autonomia de l’entitat.

L’ombra d’Eduardo Reyes

Reyes fa temps que viu allunyat del dia a dia de Súmate i no participa en les reunions de l’executiva des de fa mesos en comprovar la tensió que es respirava a l’entitat. En declaracions a l’ARA, el diputat de JxSí afirma que parlarà amb les dues candidatures per demanar “pau social” i adverteix que ningú pot convertir l’entitat en el seu trampolí personal per aspirar a càrrecs públics. Reyes reconeix que Súmate ha perdut rellevància mediàtica des que va deixar la presidència i subratlla la importància que el nou president es dediqui 24 hores al dia a recuperar una eina “important” per a l’independentisme.

Els 700 socis de Súmate decidiran aquest mes qui els lidera en la fase decisiva del procés i si l’entitat aspira a ser alguna cosa més que la germana petita de l’ANC i Òmnium.