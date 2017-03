L'exdirector del Palau Joan Llinares diu que la documentació que va trobar coincideix amb la versió de Millet i Montull

L'ex-director general del Palau de la Música Joan Llinares ha assegurat aquest divendres que la documentació que va trobar a la institució musical on cop se'n va fer càrrec, el juliol del 2009, coincideix amb les acusacions de finançament irregular de CDC que van fer durant el judici Fèlix Millet i Jordi Montull. "Quan vaig sentir les declaracions de Millet i Montull, vaig respirar i pensar que no caldria anar a declarar, perquè el que van explicar coincideix amb la documentació que nosaltres vam aportar al jutjat", ha assegurat en una entrevista a Catalunya Ràdio. Llinares també ha dit que, entre la informació trobada, n'hi havia de la Línia 9 i la Ciutat de la Justícia.

L'exdirectiu del Palau ha explicat que en la documentació del Palau es van trobar "indicis" de finançament irregular de CDC a través de la institució musical. Per exemple, ha explicat que en un disc dur es va trobar un quadre amb una columna corresponent a Ferrovial i altres amb una "distribució de recursos" que ingressava el Palau a través del seu patrocini. Una d'aquests columnes tenia el nom de "Daniel".



Pel que fa als convenis signats entre el Palau i la Fundació Trias Fargas, Llinares ha dit que "no tenien cap sentit" des del punt de vista de la gestió cultural i que "no es va acreditar mai que haguessin fet res". "La prova és que van tornar els diners", ha reblat.



A més, també ha explicat que entre la documentació trobada hi havia "una carpeta de pocs folis" amb informació sobre la Línia 9 del metro o la Ciutat de la Justícia "amb uns pressupostos molt globals i després unes operacions de desglossament, on hi havia un 4,5%".



Llinares ha afegit que no s'ha reunit mai amb l'expresident de la Generalitat Artur Mas per parlar sobre aquest tema, i que tampoc li ha demanat mai. "La documentació està allí, si no es vol reconèixer està en el seu dret", ha dit, tot i que considera que "se n'hauria d'haver penedit fa temps". En tot cas, ha afegit que entre la documentació que va trobar, no hi havia els noms ni d'Artur Mas ni de Germà Gordó. Amb Daniel Osàcar, ha dit que es van saludar un cop, però que mai s'hi va reunir.



L'ex-director general del Palau ha afegit que, quan va arribar al Palau, va tenir suport "pràcticament unànime", però que es va començar a "complicar" quan va aparèixer documentació sobre el presumpte finançament irregular de CDC. "A partir d'aquí, vaig veure que es generava conflictes interns i una situació veritablement molt tensa que va generar una divisió dins dels òrgans de govern", ha explicat.



Llinares ha afegit que en els primers dies va saber que a la planta de comptabilitat s'estaven "destruint documents". "Vaig pensar que si això estava passant amb mi present al Palau, els cinc dies anteriors què podia haver passat". A més, ha dit que Rosa Garicano i la secretària de Millet, Elisabet Barberà, van "dificultar" la seva feina.



D'altra banda, l'ex-director general del Palau ha dit que "sempre" ha tingut sospites d'alguna relació de donacions rebudes per l'Institut Catalunya Futur, vinculat a la Faes, amb el Palau, tot argumentant que el Ministeri de Cultura "va ser enganyat de forma molt burda" amb les certificacions de les obres del Petit Palau. "Les aportacions del ministeri van ser molt superiors a les quantitats certificades, i es va fer per un sistema de certificació duplicada o triplicada", ha assegurat, "hi havia indicis que allí s'havia estat molt generós a l'hora de comprovar l'acabament d'obres".