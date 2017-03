L’executiu s’arrisca a penes de presó per malversació, segons els experts

Si el Govern, tal com ha dit Carles Puigdemont que faran, obvia aquesta suspensió del Tribunal Constitucional i destinen diners dels pressupostos per convocar un referèndum, corren el risc de cometre un delicte de malversació de fons públics, que, segons l’article 432 del Codi Penal, està condemnat amb penes que anirien dels dos als sis anys de presó. Així ho assegura el vocal de la secció de dret penal del Col·legi d’Advocats de Barcelona, Albert Pons, que afirma que “si es fessin servir fons per a un referèndum no hi hauria cobertura jurídica”.

Xavier Arbós, catedràtic de dret constitucional de la UB, troba “estrany” declarar com a inconstitucional una partida d’uns pressupostos destinada a processos electorals: “És un judici d’intencions excessiu de l’advocacia de l’Estat”. Per a Arbós, “no es pot suspendre una partida per convocar unes eleccions legals”.

En canvi, un altre expert en dret constitucional, Tomàs Gui Mori, opina que la interpretació del govern espanyol, que considera que la partida electoral en realitat és per fer el referèndum, és correcta. “Emparar-se en una aparença per superar una prohibició és un frau de llei”, afirma Gui. Aquest expert també considera que la impugnació d’ahir té una importància relativa perquè ja hi ha moltes resolucions del TC que prohibeixen explícitament al Govern organitzar cap referèndum.