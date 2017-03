L'oposició reclama explicacions a Mas després de la confessió de Millet sobre el finançament de CDC

Fèlix Millet ha admès aquest dimecres, en plena sessió de control al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que CDC es va finançar a través del Palau de la Música . En sortir, i després de conèixer el que ha dit Millet en seu judicial, l'oposició ha reclamat explicacions als dirigents de CDC pel presumpte finançament irregular i la corrupció política.

"Esperem una explicació completa per part de qui en pot donar", ha reaccionat el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, que ha reclamant a l'expresident de la Generalitat i president del PDECat, Artur Mas, que assumeixi " responsabilitats". De quina manera? "Que expliqui per què no va dir la veritat al Parlament", ha respost Iceta, i ha recordat que Mas va negar irregularitats al CDC a la cambra catalana. "Ara tenim la confirmació [de les comissions a Convergència] i el desmentiment del que durant anys van dir dirigents de CDC", ha dit el socialista.

El líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, s'ha sumat a la petició del PSC, i ha demanat explicacions a l'expresident. "Creiem urgent que [...] Mas surti a donar explicacions", ha dit el popular, que ha deixat clar que el cobrament de comissions per part de CDC "no eren fets aïllats o puntuals". "És del tot injustificable que s'estigui acusant de manera tan òbvia el seu partit i persones de la seva confiança i que ell estigui amagat sota les pedres", ha dit.

"Li vull recordar que no existeix estelada tan gran que pugui tapar tanta porqueria de CDC en els anys en què governava", ha afegit Albiol, que ha aprofitat per carregar contra el PDECat per desmarcar-se de la corrupció de Convergència: "Em sembla que és una broma pensar que els ciutadans som curtets i dir que el PDECat és un partit diferent de CDC. És una ironia i una presa de pèl per a tots. El PDECat és la marca blanca de CDC, la continuació total i absoluta de CDC. Pretendre fer veure algun tipus de diferència és pensar que els ciutadans som curtets", ha insistit.

Ciutadans (C's) ha anat un pas més enllà i, davant les revelacions de Fèlix Millet, ha registrat una petició de compareixença al Parlament perquè compareguin Mas i el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. La líder del partit taronja a Catalunya, Inés Arrimadas, ha considerat que, després de la confessió de l'exresponsable del Palau de la Música, les explicacions de Mas a la cambra catalana "no es poden endarrerir més".

"Avui s'ha confirmat el 3% i que era poc, que es cobrava més", ha argumentat Arrimadas, que ha acusat el Govern de "tapar" que Convergència va cobrar comissions a canvi d'adjudicació d'obra pública amb el " monotema del procés" i el " canvi de nom de CDC". En aquest sentit, ha afegit: "No es pot intentar enganyar cap català. El canvi de nom de CDC no se'l creu ningú".

És per això que C's, que ha advertit que " no hi ha estelada prou gran per tapar tots els casos de corrupció", també ha registrat al Parlament la petició de compareixença de Puigdemont. La formació vol demanar-li explicacions sobre "els casos de corrupció del seu partit" i sobre les "mesures que està aplicant contra la corrupció", ha explicat Arrimadas.

Per la seva banda, el portaveu parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (CSQP), Joan Coscubiela, creu que Millet ha confirmat "el que era obvi", en referència a les suposades comissions rebudes per CDC. En declaracions als passadissos del Parlament ha reclamat que els dirigents de Convergència de l'època jutjada pel cas Palau donin explicacions "aviat", estiguin o no actualment al PDECat.

"No es pot continuar en un país on passen aquestes coses" i ningú assumeixi " responsabilitats" pel que ja és un "evident cas de corrupció generalitzat", ha argumentat Coscubiela, que ha afegit que, en cas contrari, cada cop que certs dirigents parlen d'"un país nou, queda en paper mullat". "No poden continuar amagant el cap sota l'ala. Això no dona la imatge que la cosa ha canviat", ha conclòs l'ecosocialista.