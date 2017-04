L’oposició ja prepara les eleccions

Si en l’independentisme comença a aparèixer l’ombra d’unes eleccions en cas de fracàs del procés, tant els partits constitucionalistes com els comuns ja donen per fet que no hi haurà referèndum amb garanties al setembre i pronostiquen que el full de ruta del procés mutarà cap a unes eleccions. Una teoria que van veure reforçada dijous amb la difusió de la gravació en què el coordinador d’organització del PDECat, David Bonvehí, insinuava la possibilitat de tornar a l’autonomisme.

L’horitzó electoral fa temps que esperona les formacions no independentistes, que en més o menys grau ja han engegat la maquinària per a uns nous comicis. Segons ha pogut saber l’ARA, el PSC i el PP han començat a preparar el programa electoral, mentre que C’s treballa per anar a les urnes quan sigui necessari. Pel que fa als comuns, el mateix procés de creació del nou partit ja incorpora preparar-se per fer el salt a la Generalitat.

De totes les forces de l’arc parlamentari, els socialistes són probablement els que més temps porten treballant per a una cita electoral. Després que Miquel Iceta es proposés al congrés del novembre “passar a l’ofensiva” per competir amb els comuns, el partit va donar el tret de sortida als treballs per redactar el programa al febrer, segons confirmen fonts de l’executiva.

“Siguin quan siguin les eleccions, el PSC tindrà programa electoral a punt”, asseguren les mateixes fonts, i expliquen que els responsables de cada àrea a la direcció ja van presentar el 16 de març un resum de propostes electorals, consensuades amb les sectorials del partit i els diputats al Parlament. La portaveu parlamentària, Eva Granados, i el secretari d’estudis i programes, Carles Martí, són ara els encarregats d’elaborar el document final, que també comptarà amb aportacions de professors universitaris i de membres d’entitats socials i dels governs tripartits.

El PSC vol que el seu programa tingui un marcat accent social, mentre que en l’eix nacional no preveu anar més enllà de la seva proposta de reforma constitucional. Diversos dirigents, però, no descarten portar a les eleccions la idea d’Iceta d’incloure una disposició addicional a la carta magna per reconèixer la singularitat de Catalunya. En paral·lel a la feina de Granados i Martí, la responsable d’acció electoral, Assumpta Escarp, i el d’organització, Salvador Illa, treballen en l’anàlisi d’enquestes i en la posada a punt dels recursos humans i materials arreu del territori. El que faci falta davant del convenciment que “el procés secessionista no va enlloc”, tal com va insistir dijous Illa.

Crítiques al “doble discurs”

El dirigent socialista va carregar contra el “doble discurs” del PDECat, una crítica a la qual es va sumar el PP. “Una cosa és el que diuen davant dels mitjans i una altra quan estan en reunions privades”, va dir Xavier García Albiol sobre les paraules de Bonvehí, que -va afegir- corroboren que no hi haurà referèndum. És per això que els populars, després del congrés autonòmic del març, ja comencen a escalfar motors per si Puigdemont decideix avançar els comicis. Segons fonts consultades per l’ARA, la formació ha començat una “recopilació de dades i propostes sectorials” per començar a preparar el programa electoral. Quan es convoquin oficialment les eleccions “es definiran les línies polítiques” definitives.

C’s, en canvi, nega haver començat a treballar en el seu programa, malgrat que la formació no deixa escapar cap oportunitat per reclamar eleccions al Govern. Fonts del partit confirmen, això sí, que la secretaria d’estudis i programes treballa constantment per definir l’argumentari i entrar en campanya quan calgui. Un escenari que els d’Inés Arrimadas veuen pròxim. “Entre mentida i mentida, a Bonvehí se li escapa alguna veritat”, deia dijous el portaveu adjunt al Parlament, Fernándo de Páramo.

Qui també va tirar d’ironia va ser el cap de files de Catalunya Sí que es Pot (CSQP), Lluís Rabell, que va citar Groucho Marx. “Senyor, aquests són els meus principis... Però, si no li agraden, no pateixi: en tinc d’altres”, va dir a Twitter, convençut que tant el PDECat com ERC “volen governar l’autonomia”. Hi hagi comicis o no, l’espai dels comuns treballa des de fa mesos per bastir una alternativa a Catalunya, i l’objectiu és tenir el partit preparat per a unes eleccions abans de l’estiu. La intenció és repetir l’èxit de les municipals i les generals i superar la mala experiència de CSQP, en què al mal resultat s’hi han sumat els conflictes interns. L’oposició es posa a punt per a les eleccions.