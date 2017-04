Marhuenda, sobre Cifuentes: "Ja ens hem inventat una cosa per donar-li una nata"

"Li hem dit que ets un soldat nostre, que ets intocable per a nosaltres i [que] ella per les males té molt a perdre. En una guerra no pot guanyar". Així garantia Francisco Marhuenda, director de 'La Razón', al conseller delegat de la societat editora del rotatiu, Edmundo Rodríguez Sobrino, la pressió que estava exercint -juntament amb el president de 'La Razón', Mauricio Casals- sobre la presidenta de la comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, i el seu equip perquè no denunciessin la corrupció al canal d'Isabel II.

"Ella [Cifuentes] per les males té molt a perdre. En una guerra no pot guanyar" Francisco Marhuenda Director de 'La Razón'

La frase apareix en unes converses de Marhuenda i Casals amb Rodríguez Sobrino -que va presidir una filial del canal Isabel II- gravades per la Guàrdia Civil i difoses aquest dijous per El Español. El director i el president de 'La Razón', a qui el jutge atribueix presumptes delictes de coaccions, obstrucció a la justícia i organització cirminal, es vantaven fins i tot d'haver-se inventat notícies per aconseguir el seu objectiu, segons les gravacions a El Español.

En una de les converses, Rodríguez Sobrino truca a Casals per queixar-se sobre una notícia positiva que 'La Razón' ha publicat sobre el dos de Cifuentes, Ángel Garrido. Un fet pel qual Marhuenda es va haver de disculpar: "Sento el tema de Garrido, ja he dit que no surti res bo d'ell. Ja ens hem inventat una cosa per donar-li una nata i que prengui nota. Li he dit: 'Tu mateixa, portes molt temps en el govern. Ara la gent associa el Canal a vosaltres, i punt, i Ignacio González és PP. Tu mateixa".

"M'ha trucat la 'zorra' de la Marisa per la nata que li hem donat avui. Li ha fet molta pupa" Francisco Marhuenda Director de 'La Razón'

Tant Garrido com la cap de gabinet de Cifuentes, Marisa González, van escoltar les gravacions aquest dimecres, quan van declarar en qualitat de testimonis. González també apareix a les converses filtrades. "M'ha trucat la 'zorra' de la Marisa per la nata que li hem donat avui. Li ha fet molta pupa. La Marisa vol saber si és una campanya. Evidentment he dit que no, no cal reconèixer-ho, no és tonta. Li he dit: 'Home, si feu les coses malament, doncs nosaltres...'. Demà li donem un altre viatge a Cifu [Cifuentes]".

"Cifuentes ha de veure que no és només 'La razón', sinó que hi ha Antena 3, Onda Cero, la Sexta" Mauricio Casals President de 'La Razón'

En l'operació per evitar que Cifuentes denunciós l'actuació al Canal d'Isabel II, Casals adverteix: "Cifuentes ha de veure que no és només La Razón, sinó que hi ha 'La Razón', Antena 3, Onda Cero, la Sexta". Rodríguez Sobrino també insistia a Casals perquè continuessin amb l'estratègia mediàtica contra Cifuentes, fins i tot pressionant Marhuenda: "Jo li he dit [a Marhuienda] que la seva continuïtat depèn d'això".

Casals defensa que era una conversa informal

Marhuenda i Casals declaren aquest dijous a l'Audiència Nacional, on han de donar explicacions sobre aquestes converses. Segons ha pogut saber l'ARA, Casals ha reconegut davant del jutge que la veu de les gravacions de la Guàrdia Civil és la seva. El president de 'La Razón', però, ha justificat el contingut perquè es tractava d'una conversa informal amb Edmundo Rodríguez Sobrino, amb qui l'uneix una estima especial. Casals ha dit al jutge que Rodríguez Sobrino ha estat des del principi de la fundació de 'La Razón' i que fins i tot li va preguntar sobre el seu delicat estat de salut. Segons fonts de la defensa de Casals, el jutge no ha imposat cap mesura cautelar al president del diari.