Rajoy beneeix la purga a la Fiscalia: ratifica tots els relleus que va proposar Maza

Ni 48 hores ha tardat el govern de Mariano Rajoy a ratificar les purgues a la Fiscalia que va proposar el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, dimecres, i en què situa a un dels seus homes de confiança al capdavant de l'ens que investiga els escàndols del PP, la fiscalia Anticorrupció. El consell de ministres ha aprovat aquest divendres la neteja massiva al ministeri públic, en què també es relleva el fiscal de Múrcia que va demanar la imputació del president de la Regió i que dijous va denunciar coaccions per realitzar la seva feina.

El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha defensar el procediment per als nous nomenaments, que considera perfectament "taxat, transparent i normal". Preguntat per la tempesta a Madrid arran de les noves designacions, la majoria per a fiscals de tendència conservadora, el també ministre d'Educació ha subratllat que el consell de fiscals -qui fa la proposta de nomenaments- és un ens subjecte a places de concurs i al qual qualsevol fiscal amb mèrits i pot accedir.

En aquest sentit, ha censurat la denúncia del fins ara fiscal de Múrica, Manuel López Bernal, qui va alertar en una entrevista a la Ser que "no pot ser que els fiscals siguin més perseguits que els corruptes". Méndez de Vigo ha demanat "contenció" al ministeri públic. "Els fiscals molts cops diuen, amb raó, que se'ls pressiona. Si saben d'alguna conducta delictiva o de pressió ho han de denunciar i posar en coneixement per escrit a la Fiscalia. Són els que estan més en contacte amb les forces de seguretat de l'Estat i saben que compleixen escrupolosament amb la llei", ha assenyalat durant la roda de premsa posterior al consell de ministres.

Rajoy ja va defensar ahir dijous que "sempre" acatava totes les decisions de la Fiscalia, "a diferència d'altres", en una insinuació clara a Catalunya després que la fiscalia es tornés a querellar ahir contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els diputats sobiranistes de la mesa. La Moncloa no creu que es pugui treure una "conclusió política" de les sentències del cas Nóos i les targetes black, en què la Fiscalia s'inclina perquè els condemnats no trepitgin la presó. "L'ensenyança és molt simple i molt important: a Espanya l'Estat de dret funciona i la llei és igual per a tothom, encara que les sentències tardin més del que voldríem en arribar. És clau per a la convivència que una autoritat independent decideixi quan hi ha un conflicte", ha conclòs Méndez de Vigo.