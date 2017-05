Rajoy s'equivoca en la votació dels pressupostos

Segons jornada accidentada de votacions de les esmenes parcials dels pressupostos generals de l'Estat. Si en la primera l'absència d'un diputat socialista va aplanar a Mariano Rajoy l'aprovació dels comptes, aquest dimarts han estat fins a dues les absències de diputats de l'oposició: també ha faltat l'aragonès Pedro Arrojo, d'Units Podem. Però la principal anècdota del matí l'ha protagonitzat el mateix president del govern espanyol, quan ha votat per "error" en contra d'una de les esmenes pactades amb Nova Canàries, el partit que els ha donat la majoria absoluta necessària per poder aprovar els pressupostos generals de l'Estat per aquest 2017.

Tots els diputats menys els d'ERC, el PDECat i EH Bildu han votat a favor de l'esmena, exceptuant Mariano Rajoy. Veient els resultats, incòmode, la presidenta del Congrés, Ana Pastor, ha exigit silenci, però no ha pogut reprimir un aplaudiment espontani des de la bancada d'Units Podem i el PSOE.

Però no ha estat l'únic en equivocar-se. La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, també s'ha abstingut en una votació en què la resta de la bancada ha votat en contra i tot el grup socialista també s'ha dividit a l'hora de votar una de les esmenes de Nova Canàries, un gest també aplaudit per Podem. Fonts del PSOE han assegurat que ha estat per "error".

L'altra anècdota de les votacions d'aquesta jornada -cal tenir en compte que són molt llargues perquè es voten, per blocs, més de 5.000 esmenes- l'ha protagonitzat el diputat de Ciutadans Toni Roldán. Mentre els diputats es disposaven a votar una altra esmena s'ha sentit un fort cop a la sala: la seva butaca s'acabava de partir en dos i el diputat català gairebé ha caigut a terra.

"Senyories, això no és un circ"

Sens dubte, la seva caiguda és la que ha provocat més enrenou. Un uixer s'ha afanyat a portar-li una nova butaca, però han tardat una estona a treure'n totes les presses. A un altre diputat del PP que se situa a l'última fila, Jesús Postigo, també se li ha trencat l'escó. "Senyories, això no és un circ, amb tot el respecte al circ", ha cridat Pastor després de veure que la bancada de Ciutadans aplaudia als diputats que treien les peces de la bancada.

Les crítiques a muntar un circ al Parlament solen recaure a Podem, aquest cop se les ha emportat el partit d'Albert Rivera. Les últimes votacions de les esmenes parcials seran aquesta tarda. Un cop acabi, Mariano Rajoy s'haurà garantit estabilitat durant almenys dos anys. Quedarà només que tramiti els pressupostos d'aquest 2017 el Senat i que a finals de juny, com està previst, tornin al Congrés perquè s'aprovin de forma definitiva.