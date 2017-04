Mas-Colell: “El dèficit fiscal no és el nucli del tema català”

L’exconseller d’Economia Andreu Mas-Colell va recordar ahir que el dèficit fiscal va entrar en el debat sobre el conflicte entre Catalunya i Espanya després de la sentència de l’Estatut, i va deixar molt clar que “no és el nucli de la qüestió” catalana. “El tema català té poc a veure amb el finançament autonòmic”, va assegurar en un debat de la fundació Diario Madrid amb l’exdirigent socialista Joaquín Almunia. “La frase «Espanya ens roba» és repugnant i no representa un sentiment generalitzat a Catalunya”, va afegir Mas-Colell. Durant el debat, que va ser moderat per la directora de l’ARA, Esther Vera, i el periodista Miguel Ángel Aguilar, Almunia va insistir que una Catalunya independent “sortirà de la UE”. “És un error negar les conseqüències negatives d’allò a què un aspira”, va dir qui va ser també vicepresident de la Comissió Europea. Mas-Colell va respondre-li que Catalunya no farà res per sortir de la UE i que el govern espanyol no podria demanar que fos expulsada.