DIRECTE. Mas defensa que no es pot parlar de comissions a CDC si no es demostra tracte de favor en obra pública

Artur Mas ha tornat aquest dimecres al Parlament. Per tercera vegada l'expresident de la Generalitat ha hagut de comparèixer davant la comissió d'Afers Institucionals del Parlament per donar explicacions sobre el cas Palau i el presumpte finançament irregular de CDC. Després que Fèlix Millet i Jordi Montull confessessin al judici que cobraven comissions d'entre el 3% i el 4% a Ferrovial a canvi de l'adjudicació d'obra pública per part de CDC. Unes confessions que l'expresident de la Generalitat ha menystingut tenint en compte que suposen un canvi del discurs inicial dels acusats a canvi d'un acord amb el fiscal per reduir la condemna.



Durant la seva intervenció inicial, Mas s'ha centrat doncs a qüestionar la veracitat de les confessions de Millet i Montull i a subratllar que, tot i que els pactes del fiscal busquen provar que hi haver donacions a CDC a canvi d'obra pública, això no s'ha demostrat. Segons el raonament de l'expresident, el tribunal podria investigar l'adjudicació d'obra pública "però no ho fa". "No analitzen l'obra pública perquè saben que està ben feta", ha assegurat. Més tard, en el torn de rèplica, ha anat més enllà i ha carregat directament contra l'actuació del fiscal Emilio Sánchez Ulled. "El fiscal vol demostrar costi el que costi que hi havia finançament irregular a canvi d'obra pública, i en canvi no investiga l'obra pública", ha qüestionat.



Per això, Mas ha opinat que " no es pot seguir sostenint que hi ha comissions si no s'investiga l'obra pública", i ha preguntat si no serà que en el cas Palau hi ha "un cas de donacions entre entitats" que, ha admès, s'ha d'analitzar si estaven ben fetes. Però el que no hi ha, ha insistit, és intercanvi entre una constructora i un partit a canvi d'obra pública. A més, ha criticat que se centri la investigació en CDC i no es busqui on han anat a parar nou milions d'euros que hores d'ara "encara tenen un destí desconegut".

Confiança plena en Daniel Osàcar

Tot i remarcar que ell no té relació amb el cas Palau perquè ni tant sols està citat com a testimoni malgrat que el cas ha estat investigat durant anys, Mas si ha admès que la seva responsabilitat va ser triar Daniel Osàcar com a tresorer del partit. Tanmateix, i tot i apuntar que ell no estava sobre el dia a dia de l'aspecte financer ja que Osàcar tenia plena llibertat, ha assegurat que l'extresorer de CDC li mereix tota la confiança. "La meva confiança era i és total".

L'expresident de la Generalitat ha començat la seva intervenció subratllant que sempre ha actuat amb "transparència" i que quan el Parlament l'ha cridat a donar explicacions hi ha anat. Ha afirmat, a més, que en el cas de la compareixença d'avui podria haver al·legat que "no calia" tenint en compte que hi ha un judici en marxa sobre el tema i es podria considerar "una interferència" sobre el procés judicial.

Cap prova nova contra CDC

Com ja va fer just després de la confessió de Millet i Montull, Mas ha remarcat que els acusats han canviat la seva versió inicial com a conseqüència d'un acord amb el fiscal que implica una rebaixa substancial de les penes. "No hi ha cap prova nova, tot el que s'està dient i tota la documentació que s'està utilitzant, tot ve de la informació inicial", ha afirmat. A més, ha subratllat que l'únic que no ha canviat la seva versió és l'extresorer de CDC Daniel Osàcar.

En el seu torn de rèplica, Mas ha aprofundit en la seva crítica al fet que els grups de l'oposició hagin donat credibilitat a "dos delinqüents confessos". Després de recordar que l'empresa CPO va estar investigada tot i que l'anotació d'aquest nom als papers trobats al Palau responia a un acrònim que s'havien inventat Millet i Montull, Mas ha preguntat per què tot el que fa referència a CDC ha de ser veritat: "Fins i tot el Daniel, que podria ser un munt de Daniels, acceptem que era Osàcar", ha criticat, i ha assegurat que Millet i Montull "mentien a les seves pròpies famílies". "No els explicaven res, feien i desfeien, enganyaven a les famílies, al Palau, a tutti quanti", ha afirmat.

La resposta de l'oposició

Arrimadas acusa Mas de fer-se independentista per tapar la corrupció

La cap de l’oposició, Inés Arrimadas, ha criticat les explicacions d’Artur Mas per assegurar que "tot és fals" i que no hi ha corrupció en el seu partit. "Es pot dir que hi ha corrupció al PP i al PSOE però no en el seu. Tots els partits vells fan el mateix", ha asseverat Arrimadas. La líder de Ciutadans ha recordat a Mas que fins a "23 casos de corrupció" que esquitxen a Convergència, a més de 35 diputats afectats i 15 seus embargades. També ha carregat contra la nova CDC, el PDECat, per considerar la formació com una operació de maquillatge per tapar la corrupció: "Un no es pot quedar amb tot de CDC i no amb els casos de corrupció. O compra el pa sencer o no el compra".

Arrimadas també s’ha preguntat també que si no hi ha comissions per obra pública perquè les empreses donaven tants diners a CDC i ha demanat a Mas que expliqui si realment derivava els empresaris a l’exconseller Germà Gordó per temes de comissions, tal com han apuntat informacions periodístiques. "¿Segueix vostè posant la mà al foc per Gordó?", ha assegurat Arrimadas.

Finalment, la líder de C’s ha acabat la seva intervenció acusant l'expresident Mas de fer-se independentista per tapar la corrupció de CDC i li ha exigit que assumeixi responsabilitats polítiques pels casos judicials que afecten el seu partit. "Vostè han decidit apostar per la independència per tapar la corrupció i fugir de la justícia", ha conclòs.

Iceta: "Apareixen massa indicis que alguna cosa irregular succeïa"

El cap de files socialista, Miquel Iceta, ha centrat la seva intervenció en reclamar responsabilitats polítiques a Mas pels casos de corrupció que afecten a Convergència. El socialista ha dit que una cosa són les responsabilitats penals i delictives que es puguin derivar del cas Palau i una altra cosa les responsabilitats polítiques. "Apareixen massa indicis que alguna cosa irregular succeïa entre el Palau de la Música i el seu partit", ha dit Iceta.

El socialista ha dit a Mas que pot seguir dient que no hi ha res irregular en les causes judicials però no se'l creu . "La confiança s'ha trencat. Hi ha una gran acumulació d'indicis, proves i testimonis que contradiuen les seves afirmacions", ha asseverat Iceta, afegint que Mas, com a exsecretari general de Convergència, ha d'assumir responsabilitats.

Iceta també s'ha referit al Partit Demòcrata. El socialista ha assenyalat que els càrrecs de Mas a la direcció de CDC i la seva actual presidència al Partit Demòcrata fan poc creïble la renovació de la seva formació. "No posarem en dubte la presumpció d'innocència però ara creiem que s'han d'assumir responsabilitats polítiques. Encara que molts no s'atreveixin a demanar-li", ha insinuat el socialista.

Rabell diu que les urnes no "amnistien" les males pràctiques

Lluís Rabell, cap de files de Catalunya Sí que es Pot, ha cantat una sèrie de casos de corrupció que han afectat a dirigents de CDC a banda del cas Palau, com és el cas Pretòria o el cas Pujol. "La gent amb qui ha treballat durant anys ha mentit en seu parlamentària. No s'estranyi que amb els antecedents de la seva família política siguem escèptics davant les seves afirmacions", ha dit Rabell. "¿Què passarà si Osàcar acaba sent condemnat?", ha afegit llançant la pregunta a l'aire.

Ha defensat la "tolerància zero" amb la corrupció i ha afirmat que les "urnes no amnistien" les males pràctiques, en relació al paper d'Artur Mas en el procés participatiu de 9-N. Més enllà de parlar del cas Palau, Rabell ha acusat Convergència de finançar-se de manera sistemàtica de forma irregular, a tots els nivells administratius. I en aquest sentit ha demanat a Mas també que assumeixi responsabilitats polítiques.

El PP: "Vostè és el pitjor president de la història de la Generalitat"

Qui no ha centrat la seva intervenció en el cas Palau ha estat el PP. Alejandro Fernández ha acusat Mas de "populisme" per apostar per la independència i esborrar el "llegat" de Convergència en els darrers trenta anys, que ha titllat dels "millors" de l'Espanya constitucional. "Vostè ha destruït els lligams de confiança entre catalans i espanyols i també entre catalans", ha assegurat el dirigent popular.

"No és la història d'un patriota sinó d'un governant que ha destruït la convivència" per "interessos personals", ha dit Alejandro Fernández.

Com Inés Arrimadas, el PP ha dit que Mas va apostar per la independència només per salvar el seu partit i a ell mateix, encara que impliqués -segons Fernández- la "divisió" de la societat catalana. "Vostè és el pitjor president de la història de la Generalitat", ha sentenciat.

Salellas demana Mas que no representi internacionalment el procés

La CUP ha deixat clar que no està "contenta" amb la compareixença de Mas i ha recordat que la comissió d'investigació és per parlar de tots els casos de corrupció que afecten a Convergència, no només del cas Palau. El diputat Benet Salellas s'ha esforçat a desvincular l'independentisme de la corrupció i ha situat Mas com a "pal de paller" de l'estructura autonòmica i "corrupta" de Convergència.

Salellas, contundent en el fons i la forma, ha dit que l'expresident sempre havia estat al costat del règim del 78 i ha assegurat que si ara l'Estat el persegueix és perquè ha perdut la "immunitat" per apostar per la independència. Així, ha acceptat que hi ha guerra bruta però ha demanat a Mas que no digui que no sabia res de tot el que passava al seu partit. "A la CUP i a ERC no ens persegueixen per finançament irregular", ha etzibat Salellas afegint que si tinguessin la més mínima sospita ho farien.

Per tot el que la CUP creu que Mas representa, Salellas ha exigit a Mas que s'aparti del procés, que vol que es deixi de barrejar amb la corrupció. " Li demanem que no representi el procés d'independència ni els anhels de llibertat i futur nou que està construint aquest poble", ha etzibat el diputat cupaire. "És el que menys necessita aquest país", ha conclòs.

Turull defensa l'expresident de la Generalitat

El president del grup parlamentari de Junts pel Sí, Jordi Turull, ha sortit en defensa de Mas i s'ha sumat a l'argumentació de l'expresident: ha recordat que Millet i Montull han pactat amb la fiscalia i han canviat la seva versió dels fets. Turull ha demanat que abans de fer valoracions polítiques s'esperi a la sentència judicial, ja que "no hi ha cap prova" sobre el finançament irregular. Tanmateix, ha celebrat que Mas hagi comparegut al Parlament quan se li ha demanat.

"És compatible el combat sense treva contra la corrupció amb el respecte a la presumpció d'innocència?", s'ha preguntat Turull, apostant per esperar sentències fermes abans d'obligar a assumir responsabilitats polítiques derivades d'investigacions judicials.