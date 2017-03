Màxima pressió a Podem Catalunya per arribar ja a un acord amb Colau

Canvi de timó d'última hora en les negociacions per a la confluència d'esquerres després de la topada d' Ada Colau amb Podem Catalunya. El partit liderat per Albano Dante Fachin està a punt d'arribar a un acord per sumar amb els comuns després que un 7% dels inscrits del partit rebutgessin les condicions imposades per la confluència liderada per Xavier Domènech, així com també ICV, EUiA i Equo. Segons han avançat a l'ARA fonts pròximes a Pablo Iglesias, els dos partits confien en comunicar un acord durant aquesta tarda-vespre per poder tirar endavant la confluència d'esquerres, que està previst que es presenti d'aquí tres setmanes. En les últimes hores s'ha intensificat tota la pressió sobre Fachin, tant des de Madrid com des del 'comuns' perquè el procés no fracassi. La portaveu de Podem al Congrés, Irene Montero, ha dit en roda de premsa que era molt "optimista", però sempre des del respecte a l'autonomia dels diferents actors.

Iglesias no vol deixar perdre l'aliança amb Colau a Catalunya i busca a tota costa que la confluència no naufragui. Fonts de la direcció del partit a Madrid asseguren que, més enllà de si s'arriba a un acord o no, sempre estaran al costat dels comuns en els diferents processos electorals, que l'única diferència pot ser que el procés de confluència sigui més ràpid o més lent.

El principal escull a hores d'ara és la validació dels 52.000 inscrits de Podem Catalunya. Fachin reclama que puguin votar directament sense haver de validar el DNI en un lloc físic, tal i com reclamava Colau. A hores d'ara del que ja hi ha acord és que Domènech cedeix i presentarà una llista amb 22 candidats per a les primàries de la direcció i deixarà fins a vuit places lliures per a Podem Catalunya, és a dir, reservades per a l'equip de Fachin. A més, el codi ètic ja està tancat des de fa dies.

Fonts pròximes a l'equip de Domènech asseguren que encara estan esperant una resposta de Podem Catalunya i lamenten que des d'ahir l'entorn de Pablo Iglesias digui que l'acord és imminent sense comunicar-los res.