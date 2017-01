Maza s’inclina pel fiscal Moix a Anticorrupció

Manuel Moix, fiscal de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem, és l’opció del fiscal general de l’Estat, José Manuel Maza, per ocupar la vacant del fiscal en cap de la Fiscalia Anticorrupció. Moix és l’únic candidat que s’ha presentat al concurs i que no pertany a Anticorrupció. Amb tot, el resultat del concurs no és vinculant per a Maza, que pot triar.

¿Un bomber de l’exterior per apagar les passions de persecució de la corrupció -sobretot la del PP- que sovint s’atribueixen des del govern de Rajoy a la Fiscalia Anticorrupció? Set fiscals aspiren al lloc. Sis d’ells ja treballen a la Fiscalia Anticorrupció des de fa molts anys: Belén Suárez, la tinent fiscal o número dos d’Antonio Salinas, el fiscal en cap de la Fiscalia Anticorrupció que es va jubilar recentment; Alejandro Luzón; Antonio Romeral; José Miguel Alonso; Carlos Alba; i Maria Teresa Gálvez.

El setè és Manuel Moix, que procedeix de la secretaria tècnica de Jesús Cardenal, el fiscal general de l’Estat durant el govern de José María Aznar, i que va ser nomenat més tard fiscal en cap de Madrid en substitució de Mariano Fernández Bermejo, cessat per Cardenal l’estiu del 2003. Posteriorment, el 2013, Moix va passar a ser fiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia de Madrid i el 2015 fiscal del Tribunal Suprem a la sala contenciosa administrativa.

Fonts jurídiques assenyalen que Moix estava còmodament instal·lat a la fiscalia del Suprem. Però els canvis a la Fiscalia General de l’Estat al novembre i la recent convocatòria per cobrir prop de 35 places de fiscals li han posat el càrrec de fiscal en cap d’Anticorrupció a l’abast de la mà. Aquestes fonts afegeixen que Maza vol una renovació de la Fiscalia Anticorrupció després de tretze anys de mandat d’Antonio Salinas. I aquesta renovació passaria per un fiscal aliè a la història de l’esmentada fiscalia.

Zaragoza a l’Audiència Nacional

Maza ja va fer un moviment significatiu quan va renovar el mandat com a tinent fiscal a la secretaria tècnica d’Alejandro Luzón, que segueix encarregant-se dels casos de les targetes black de Caja Madrid-Bankia i la sortida a borsa de Bankia. En deixar Luzón a la secretaria tècnica, Maza venia a dir que el preferia a la Fiscalia General de l’Estat, i no a la Fiscalia Anticorrupció. Luzón, segons certes fonts, no les tenia totes encara que decidís presentar-se al concurs. Els casos que seguiran sortint en relació amb temes de corrupció del PP són nombrosos, i Luzón representa, ja des de temps del fiscal en camp Carlos Jiménez Villarejo, una orientació marcadament independent del poder.

Moix serà un dels pilars en què aspira a recolzar-se Maza. L’altre és, segons fonts jurídiques, el fiscal en cap de l’Audiència Nacional, una plaça que també ha sortit a concurs i a la qual opten cinc candidats. Tot indica, però, que Maza apostarà per mantenir-hi Javier Zaragoza. L’època de Maza ja ha començat. La flamant investigació sobre les dades fiscals de la Generalitat de Catalunya -arran de les paraules de Santiago Vidal- s’ha sumat a la petició per part de la Fiscalia Anticorrupció de presó sense fiança per a Oleguer Pujol, sol·licitud que el jutge de l’Audiència Nacional José de la Mata ha desestimat.