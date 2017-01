Més d'un 76% dels catalans està a favor del referèndum, segons un sondeig de 'La Vanguardia'

Un 76,6% de la població de Catalunya està d'acord a fer un referèndum sobre la independència, segons una enquesta de GAD3 per a 'La Vanguardia'. Es tracta de la segona part del sondeig llançat ahir pel rotatiu de Godó, la primera entrega del qual indicava que ERC guanyaria les eleccions al Parlament si es fessin ara.

Les dades fetes públiques ahir indiquen que el percentatge de catalans a favor del referèndum ha pujat un punt respecte de l'enquesta anterior al mateix diari, feta al juny.

Una altra pregunta que es fa als enquestats és: "Si dóna suport a la celebració del referèndum, com creu que s'hauria de convocar?". I les dues opcions de resposta que es dona són: "De forma unilateral" i "de manera acordada amb el govern central". I un 37,3% dels enquestats trien la primera opció: referèndum unilateral. Un 59,1% escull la via pactada. I un 3,5% no ho sap o no contesta.

Pel que fa als resultats, segons el mateix sondeig un 42,3% dels votants triarien el 'sí' a la independència i un 41,9% votarien 'no'. Un 5,9% afirma que no votaria en la consulta i un 9,9% no té decidit quina opció triaria.