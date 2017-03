Militants de la CUP mostren el seu desacord amb l'aprovació dels pressupostos

Una norantena de militants de la CUP i de diverses organitzacions anticapitalistes s'han adherit a un manifest per mostrar el seu desacord als pressupostos que el seu grup parlamentari donarà suport aquest dimecres amb dos vots a favor i vuit abstencions. El adherits al manifest -que porta per títol, 'Davant l'aprovació d'uns pressupostos autonòmics i antisocials per part de la CUP-CC: crit d'alerta a l'esquerra independentista'- denuncien que aquests pressupostos suposen acceptar el "xantatge" de Junts pel Sí, a canvi d'un referèndum que, segons expliquen, no té "garanties" i que els fet renunciar a "punts centrals" del seu programa polític.

El fet de relacionar el referèndum i el "dret a l'autodeterminació" amb les polítiques econòmiques "neoliberals" que, denuncien, tira endavant el Govern, ho veuen com una "aposta perdedora". Consideren que són uns comptes que poden suposar un "punt de no retorn" per l'estratègia política del projecte de la CUP i que poden portar "conseqüències negatives" per les "classes populars".

Tot i les crítiques, els militants que signen aquest manifest reconeixen la "voluntat majoritària de la CUP" d'aprovar els comptes com una decisió "tàctica". Però emplacen a reflexionar i debatre per recuperar "els plantejaments" de la CUP i "redreçar" el rumb de la formació anticapitalista per tal de complir amb el seu objectiu de celebrar un referèndum unilateral d'independència i lluitar per "defensar els interessos de les classes populars".

El manifest arriba just el dia que els pressupostos quedaran aprovats al ple del Parlament. Uns comptes que ja van obtenir l'aval de la CUP en el Consell Polític que van celebrar a finals de gener. Com a conseqüència del 'sí' dels cupaires als pressupostos, l'organització Endavant va decidir suspendre la seva participació al Grup d'Acció Parlamentària (GAP).