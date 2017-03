Millo adverteix que el govern espanyol "no es quedarà de braços plegats" si el Parlament no elimina la partida del referèndum dels Pressupostos

Si aquest divendres el portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, no va aclarir si recorrerien al Tribunal Constitucional un cop s'aprovin els Pressupostos, aquest dissabte, el delegat de l'executiu espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha estat més explícit. Millo ha advertit que si el Parlament no elimina la partida destinada al referèndum del pressupost de la Generalitat, el govern espanyol "no es quedarà de braços creuats".

El delegat del govern espanyol ha reconegut que el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) "no és vinculant", però recorda que "s'han de tenir en compte" les resolucions que dicta. "No seria la primera vegada que es modifica un pressupost a instància d'un dictamen del consell. Sempre s'ha fet cas al que diuen i aquest cop no ha de ser diferent", ha conclòs Millo.