Mireia Vehí (CUP): "No és un referèndum normal i no es votarà com sempre"

A 50 dies per l'1 d'octubre, encara hi ha aspectes clau de la votació que el Govern manté en secret per sortejar les possibles impugnacions que arribin de l'Estat. Una circumstància que fa que l'executiu no pugui organitzar un referèndum com voldria, tot i que assegura que els catalans podran votar "com sempre". En aquest sentit, la diputada de la CUP Mireia Vehí ha assegurat aquest dissabte que "hi ha cens i hi ha urnes", tal com, ha assenyalat, els ha traslladat el Govern. "Nosaltres ens ho creiem", ha deixat clar la diputada de la formació anticapitalista, que no ha volgut revelar com s'ha aconseguit el cens ni com s'han obtingut les urnes.

Tot i això, en una entrevista a RAC1, Vehí ha alertat que que l'1-O no es planteja "un referèndum normal i no es votarà com sempre". La representant cupaire ha insistit a dir que per tirar endavant la votació s'hauran de "desobeir" les suspensions que pugui fer el TC i ha justificat que el Govern estigui amagant determinades qüestions relatives a la preparació del referèndum. "Hi ha una estratègia d'astúcia de mínims, si tens un enemic i ensenyes totes les cartes, perds la partida", ha assenyalat. Vehí ha subratllat que té "confiança" que el Govern tindrà a punt tot el necessari perquè l'1-O es pugui celebrar.

Tanmateix, Vehí ha apuntat que falten per concretar dos aspectes clau de la votació: els col·legis electorals on es votarà i la imparcialitat en el recompte. En aquest sentit, ha explicat que aviat s'obrirà una pàgina perquè els funcionaris s'apuntin com a voluntaris per fer el recompte. D'altra banda, també ha assenyalat la necessitat la Generalitat s'asseguri l'existència d'una campanya pel 'no'.

La resposta de l'Estat encara és una incògnita, però el senador del PDECat Josep Lluís Cleries ha deixat clar que arribarà. "Farà tot el que estigui a les seves mans per impedir el referèndum", ha subratllat en una entrevista a l'ACN. Al seu parer, el govern espanyol "vestirà amb parafernàlia" la seva acció per "disfressar-la de democràtica", i ha indicat com a "possible" mesura la retirada de competències a la Generalitat per la via de l'article 155.