Moix reconeix que va calcular "malament" i deixa la seva continuïtat en mans del fiscal general

No creu que tingui motius per dimitir, però reconeix que ha "calculat" malament les conseqüències d’haver mantingut una empresa al paradís fiscal de Panamà des del 2012. El fiscal en cap d'Anticorrupció, Manuel Moix, deixa en mans del fiscal general de l’Estat, José Manuel Maza, la seva continuïtat al càrrec, segons ha explicat aquest dimecres en una entrevista a Onda Cero. En conèixer la informació que Infolibre es disposava a publicar, ja va parlar amb Maza per telèfon i, segons Moix, el fiscal general li va dir que no hi havia cap problema.

La reunió amb Maza arribarà aquest mateix dimecres a la nit o dijous al matí, i Moix ha afirmat que no té "cap interès a mantenir la situació" si es considera que no és el més idoni per seguir al capdavant de la Fiscalia Anticorrupció. "Jo no m’he plantejat la dimissió, però tinc pendent la conversa amb el fiscal general", ha insistit.

" Es pot entendre que estèticament no és correcte [tenir una empresa en un paradís fiscal], però s’ha de valorar objectivament si influeix en l’exercici de la meva professió", ha opinat. Moix ha afirmat que no vol mantenir el càrrec "costi el que costi" i que no tindrà cap problema a plegar si Maza l'hi demana.

Com ja va fer dimarts a la nit a la Cadena SER, Moix ha explicat que tot i els intents de liquidar l’empresa, no ho ha pogut fer perquè algun dels seus tres germans –que en són propietaris a parts iguals– no pot assumir el cost de la liquidació de la societat. El fiscal d'Anticorrupció ha reconegut que fer els papers per liquidar l’empresa costaria uns 400 euros, però ha recordat que s’haurien de pagar els impostos corresponents per assignar el xalet de 550.000 euros que l’empresa té com a única propietat. "L’impost de residents estrangers, el d’actes jurídics documentats i la plusvàlua", uns 90.000 euros, segons ha xifrat.

Moix ha insistit que no va ser fins que no va morir el seu pare, l’any 2011, que va saber que el xalet familiar estava gestionat a través d’una empresa 'offshore'. Aleshores van regularitzar els papers mitjançant el pagament a Hisenda de l’impost de successions. "Jo hereto una casa que està adjunta a una societat. No tinc cap participació ni com a administrador, ni com a representant ni com a res, ha conclòs.